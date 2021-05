Rosina vakcinētiem un Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem ļaut no jūnija vidus apmeklēt publiskus pasākumus

Veselības ministrija (VM) kopā ar citām ministrijām sagatavojusi priekšlikumus, kas paredz pret Covid-19 vakcinētiem un šo slimību pārslimojušiem cilvēkiem no jūnija vidus ļaut apmeklēt publiskus pasākumus. Par šiem priekšlikumiem ceturtdien, 27.maijā, lems ministru kabinets, informēja VM pārstāvis Oskars Šneiders.

Ja VM piedāvājums tiks atbalstīts, jau 1.jūnijā varētu strādāt skaistumkopšanas nozare un citi pakalpojumi, kas saistīti ar labsajūtu un izklaidi. VM atzīmēja, ka cilvēkiem, kas nav vakcinējušies, drošības pasākumi tiks pakāpeniski mazināti atbilstoši iepriekš lemtajam un krītoties saslimstības līmenim.

Šneiders skaidroja, - ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis Covid-19, no 1.jūnija tas drīkstēs individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta nomas un fotopakalpojumus, kā arī saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Pēc VM pārstāvja paustā, tas nozīmē, ka telpā atrodas tikai pakalpojuma sniedzējs un viens klients. Šajā gadījumā klientiem nav jābūt vakcinētiem.

Savukārt no 15.jūnija cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, varēs piedalīties publiskos pasākumos, apmeklēt kafejnīcas, kino un teātra izrādes, koncertus, klubus un saņemt citus līdzīgus pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot divu metru distanci. Šneieders uzsvēra - lai šādus pakalpojumus sniegtu, arī visiem darbiniekiem jābūt vakcinētiem vai izslimojušiem Covid-19, kā arī jānodrošina kontrole, lai neielaistu cilvēkus, kas neatbilst prasībām.

Tāpat cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, no 15.jūnija varēs apmeklēt sporta klubus, gan trenējoties individuāli, gan apmeklējot grupu nodarbības. Telpā nedrīkstēs atrasties nevakcinēti cilvēki vai tādi, kas pēdējā pusgadā nav slimojuši ar Covid-19, paredz VM sagatavotais piedāvājums.

Lai ļautu pasākumus apmeklēt arī ģimenēm ar bērniem, kurus patlaban nevakcinē, paredzēts izņēmums ģimenei domātiem pasākumiem. Šādos gadījumos bērnam būs nepieciešams pēdējo 48 stundu laikā veikts negatīvs Covid-19 tests vai pēdējo sešu stundu laikā veikts negatīvs Covid-19 antigēna tests.

Savukārt pasākumā būs jāievēro noteiktas prasības, piemēram, jābūt personalizētām sēdvietām, visiem jālieto sejas maskas un jāievēro divu metru distance no citiem. Tāpat būs noteikts pasākuma ilgums un pieļaujamais cilvēku skaits. Telpās šādos pasākumos ar bērnu klātbūtni drīkstēs atrasties līdz 300 cilvēku un pasākums varēs noritēt līdz četrām stundām, savukārt brīvā dabā drīkstēs pulcēties līdz 500 cilvēku un pasākuma laiks nebūs limitēts. VM pārstāvis skaidroja, ka šādas prasības izvirzītas, jo bērni nebūs pasargāti no saslimšanas ar Covid-19, kā arī bērni pat bez simptomiem vīrusu var nodot citiem, piemēram, atgriežoties mājās pie vecvecākiem, kas ir lielākā riska grupā.

Pēc Šneidera paustā, jau patlaban cilvēki, kuri ir vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, darba vietā un amatiermākslas kolektīva mēģinājuma laikā drīkst pulcēties līdz 20 cilvēkiem, nelietojot sejas maskas un neievērojot distanci. Tāpat nav jāveic Covid-19 rutīnas skrīninga testi darba pienākumu veikšanai. Ja ir bijusi saskarsme ar Covid-19 saslimušo, var neievēro mājas karantīnu. Pašizolāciju nav jāievēro, atgriežoties Latvijā no Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts, vai Šveices, kā arī Lielbritānijas.

VM pārstāvis atzīmēja, ka no 1.jūnija ikvienam būs iespēja elektroniski vietnē "Covid19sertifikats.lv" iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Informācija par to, vai persona ir vakcinēta pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Covid-19 vai ir veikta Covid-19 testēšana, būs pieejama digitālā formātā. Līdz ar to arī pakalpojuma sniedzēji varēs pārliecināties par cilvēka statusu, izmantojot speciālu aplikāciju ar "QR" koda lasītāju. No 15.jūnija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas fakta pārbaudei iekļausies kopīgajā Eiropas digitālā zaļā sertifikāta sistēmā.

Šneiders skaidroja, ka plānotās izmaiņas attieksies uz vakcinētiem cilvēkiem divas nedēļas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās ražotāja "AstraZeneca" vakcīnas "Vaxzevria" devas, kā arī uz cilvēkiem, kuri pēdējā pusgada laikā ir pārslimojuši Covid-19. Savukārt, lai neievērotu pašizolāciju, cilvēkam jāsaņem arī otrā "AstraZeneca" ražotāja vakcīnas deva un no tā brīža jāpaiet divām nedēļām.

Ja cilvēkam nav iespējas sertifikātu iegūt elektroniski, to papīra veidā pēc pieprasījuma izsniegs ārstniecības iestādē vai kādā no vienotās valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Foto: pixabay.com