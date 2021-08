Rudenī LLU piedāvā apgūt atsevišķus studiju kursus kā klausītājiem

No 30. augusta līdz 24. septembrim Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiek reģistrēšanās rudens semestra studiju kursiem klausītāja statusā, kas nozīmē, ka ikvienam interesentam, kurš vēlas iegūt zināšanas kādā no piedāvātajiem studiju kursiem, ir iespēja to izdarīt, nekļūstot par LLU studentu, piedāvā augstskolā.



Kā skaidro LLU, tiem, kuri vēlas papildināt zināšanas kādā no universitātē piedāvātajām jomām, bet nav iespējas sākt finanšu un laikietilpīgo studiju procesu, universitāte piedāvā kļūt par klausītāju ikvienā no viņiem interesējošiem studiju kursiem, kas tiek lasīti rudens semestrī. Studiju kursu piedāvājums dažādās bakalaura un maģistra līmeņu programmās ir ļoti plašs, līdz ar to interesentiem atliek izvēlēties sev nepieciešamo, reģistrēties un sākt studijas.

Klausītāja statuss ļauj augstskolas auditorijā līdzās jaunajiem studentiem nokļūt ikvienam – sākot no jaunieša, kurš sev interesējošā jomā vēlas gūt priekšstatu, lai izlemtu par iespējām pēc tam kļūt par studentu, līdz pat jau pieprasītam profesionālim, kam nepieciešamas papildu zināšanas vai jaunākā nozares informācija, lai veiktu savus darba pienākumus.

Interesentiem ir iespēja apmeklēt lekcijas, seminārus vai laboratorijas darbus, gūt zināšanas, tādējādi pilnveidot sevi un rūpēties par personības izaugsmi. Taču universitāte arī klausītājiem piedāvā kārtot izvēlētajā studiju kursā pārbaudījumus un iegūt LLU sertifikātu par tā apguvi, kas ir oficiāls profesionālās kvalifikācijas celšanas apstiprinājums. Šo iespēju aktīvi izmanto bijušie studenti, kuri pametuši studijas, bet vēlas atjaunoties tajās un pirms tam grib nokārtot studiju parādus.

Studiju kursu piedāvājums 2021./2022. studiju gada rudens semestrim atrodams LLU mājaslapā, kur iespējams iepazīties ar studiju kursiem. Tiklīdz būs aktualizēts 2021./2022. studiju gada nodarbību grafiks, būs iegūstama papildu informācija, kad un kurā vietā notiek nodarbības.

Klausītāja statusam var pieteikties pretendenti, kuri iepriekš ieguvuši vidējo vai augstāko izglītību. Maksa par studiju kursa klausīšanos ir atkarīga no tā apjoma.

Atvērtās universitātes ideja un iespēja kļūt par klausītājiem universitātē tiek īstenota jau kopš 2007. gada.













Foto: no arhīva