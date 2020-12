Rūpniecības ielā pastaigājas stirna (VIDEO)

Pirmdienas rītā Rūpniecības un Mātera ielas krustojumā jelgavnieks Vitālijs Timahovičs nofilmējis stirnu, kura stāvēja krustojumā un galīgi nebaidījās no cilvēkiem, ka arī no intensīvas satiksmes uz ielas.

Vitālijs pirmdienas rītā, īsi pirms 8:00 no rīta, izkāpis no autobusa Mātera ielas pieturā un tuvāk Rūpniecības ielai pamanīja stāvošo stirnu. Dzīvnieks nemaz nenobijās no viņa un ļāva sevi nedaudz paglaudīt. Redzot, ka stirna tuvojās braucamai daļai, Vitālijs mēģinājis tai bloķēt ceļu, lai tā neizskrien braucošo mašīnu priekšā.

Drosmīgam jelgavniekam izdevās dzīvnieku novirzīt līdz gājēju pārējai, bet stirna sāka šķērsot ielu pie sarkanā luksofora gaismas signāla un Vitālijam nekas cits neatlika, ka pašam bloķēt brauktuvi, aicinot autovadītājus apstāties, lai nenotiktu negadījums.

Pēc tam, kad stirna bez starpgadījumiem šķērsoja ielu, vīrietim nācās to atstāt un doties savās darba gaitās, iepriekš piezvanot atbildīgiem dienestiem, kuri viņam pastāstījuši, ka viņi ir informēti par dzīvnieku un nakts laikā saņēmuši vairākus zvanus par to.

Video: Vitālijs Timahovičs