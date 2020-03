"Ryanair" uz laiku pārtrauks visus reisus uz un no Itālijas

Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" jaunā koronavīrusa epidēmijas dēļ uz laiku pārtrauks visus reisus uz un no Itālijas, kā arī Itālijas iekšzemes lidojumus, teikts otrdien izplatītajā lidsabiedrības paziņojumā.

Tajā teikts, ka no piektdienas, 13.marta, pulksten 24 (23 pēc Latvijas laika) līdz 8.aprīlim pulksten 24 (23 pēc Latvijas laika) tiek pārtraukti visi starptautiskie reisi uz un no Itālijas. Vienīgais galamērķis Itālijā, uz kuru "Ryanair" lido no Rīgas, ir Bergamo.

Savukārt no trešdienas, 11.marta, pulksten 24 (23 pēc Latvijas laika) līdz 8.aprīlim pulksten 24 (23 pēc Latvijas laika) aviokompānija pārtrauks visus Itālijas iekšzemes reisus.

"Ryanair" norāda, ka reisu pārtraukšanas iemesls ir Itālijas valdības lēmums visā valstī noteikt karantīnu jaunā koronavīrusa Covid-19 izplatības dēļ.

