"Sabiedriskais autobuss" apstrīd IUB termiņa pagarināšanu sūdzību izskatīšanai reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkumā

SIA "Sabiedriskais autobuss", kā arī AS "Nordeka" un "Vlasava" ir iesniegušas sūdzības Administratīvā rajona tiesā par Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) pieņemto lēmumu pagarināt sūdzību izskatīšanas termiņu attiecībā uz Autotransporta direkcijas (ATD) reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkumu, aģentūru LETA informēja uzņēmumā "Sabiedriskais autobuss".

Uzņēmumā atgādina, ka konkursa lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" līgumu tika nolemts slēgt ar SIA "Sabiedriskais autobuss" un UAB "Vlasava", savukārt lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" uzvarēja personu apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss". Konkursa rezultātus šajās lotēs IUB ir pārsūdzējušas SIA "VTU Valmiera" un personu apvienība SIA "Gulbenes autobuss" un SIA "Balvu autotransports", lūdzot atcelt ATD pieņemto lēmumu par rezultātiem minētajās lotēs.

Kā uzsver "Sabiedriskais autobuss" pārstāvji, Publisko iepirkumu likums paredz, ka IUB visas pārvadātāju iesniegtās sūdzības par ATD konkursa rezultātiem ir jāizskata mēneša laikā kopš to saņemšanas. Uzņēmums apšauba IUB pamatojumu, ka lēmumu par iesniegtajām sūdzībām var pieņem tikai 25.septembrī, jo sūdzības esot komplicētas un apjomīgas.

"Vienlaikus IUB ir pieņēmis lēmumu piesaistīt attiecīgās jomas ekspertu, taču neskaidrojot ko tieši piesaistītais eksperts vērtēs un kādas procedūras ietvaros tas tiks izvēlēts," teikts "Sabiedriskais autobusa" paziņojumā, piebilstot, ka pašā lēmumā nav norādīti citi būtiski apstākļi, kas pamatotu vai izskaidrotu šāda IUB lēmuma pamatotību.

Uzņēmumi tiesā vērsušies, jo IUB lēmumā norādītie argumenti par termiņa pagarināšanu līdz trīm mēnešiem nešķiet nedz pietiekoši, nedz pamatoti pēc būtības, un radušās šaubas par to, vai tiešām IUB ir pārdomājis minēto lēmumu. ""Sabiedriskais autobuss" un personu apvienības "Nordeka" un "Vlasava" apšauba, vai šāds lēmums ir ticis pietiekami apsvērts, un vai tā patiesais pamatojums nav lietas izskatīšanas novilcināšana," uzsver paziņojuma autori.

Sūdzības iesniedzēji arī atsaucas uz Valsts pārvaldes likuma 10.panta piekto daļu un Eiropas Savienības (ES) pamattiesību hartas 41.panta tiesībām, kas paredz, ka labas pārvaldības princips ietver taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgos termiņos. Tāpat uzņēmumi atsaucas uz Administratīvā procesa 63. panta pirmo daļu, atbilstoši kurai, izskatot faktus un uzklausot visu procesā iesaistīto dalībnieku viedokļus, IUB nekavējoties ir jāizvērtē konkrētās lietas apstākļi un jāizdod attiecīgi administratīvo aktu. Proti, tas nozīmējot, ka atbildīgā iestāde nekavējoties izvērtē, noskaidro visus lietas apstākļus un paziņo pieņemto lēmumu, pat, ja noteiktais termiņš vēl nav pienācis.

Sūdzības iesniedzēji pauž arī bažas par iespējamu politisko spiedienu šajā jautājumā. "Arī Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) publiskajā telpā paudis bažas par politisko ietekmēšanu konkursa sakarā. Uz jautājumu, kādas ir iespējas izpildīt premjera Krišjāņa Kariņa (JV) prasību izslēgt vienu uzņēmumu no konkursa, ministrs norādīja, ka viņam tādu iespēju nav, bet vienīgais, kas tīri teorētiski to varētu izdarīt ir IUB. Savukārt uz jautājumu par to, vai nākamais solis no Kariņa puses varētu būt līdzīga spiediena izdarīšana uz IUB, ministrs atbildēja, ka spiediena nebūs un paļaujas, ka kompetentā iestāde profesionāli visu izvērtēs," norādīts paziņojumā.

IUB lēmumu par reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkumā iesniegtajām sūdzībām pieņems līdz 25.septembrim. Izskatot iesniegumus IUB komisija konstatēja, ka izskatāmajā lietā, ievērojot tās sarežģītību un apjomu, iesniegumos norādīto faktu un apstākļu pilnīgai un vispusīgai izvērtēšanai nepieciešams pieaicināt attiecīgās jomas ekspertu un pagarināt lēmuma par lietas izskatīšanu pēc būtības pieņemšanas termiņu.

Iepirkumā trīs sūdzības iesniegusi AS "Cata", divas - "Tukuma auto", vienu sūdzību iesniegušas SIA "Dobeles autobusu parks" un SIA "Jelgavas autobusu parks" kopā, vienu - SIA "Norma-A", vienu - SIA "Ventspils reiss", vienu - SIA "Jēkabpils autobusu parks", vienu - SIA "Gulbenes autobuss" un SIA "Balvu autobuss" kopā, kā arī vienu - SIA "VTU Valmiera".

Konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada izraudzīti uzvarētāji 12 maršrutu tīkla daļās jeb lotēs no kopumā 16.

Tostarp lotē "Bauska" uzvarējusi AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" - SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" - apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" - SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" - SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" - apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" - AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" - AS "Talsu autotransports" lotē "Talsi, Tukums", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" - apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un Lietuvas "Vlasava" bet lotē "Ventspils" - AS "Talsu autotransports".

