Pēc 12.maija sabiedriskajā transportā būs jāvalkā mutes un deguna aizsegi, šodien nolēma valdība.

Ministru kabinets uzdeva Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram apstiprināt pasākumus, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, tai skaitā paredzot pienākumu sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu.

Premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) pēc valdības sēdes skaidroja, ka lēmums par mutes un deguna aizsegu izmantošanu sabiedriskajā transportā nenozīmē, ka cilvēkiem būs jāiegādājas tieši medicīniskās sejas maskas, bet gan brauciena laikā muti un degu varēs aizsegt ar šalli, lakatu vai mājās šūtu sejas masku.

Premjers skaidroja, ka šī pasākuma galvenā ideja ir nodrošināt, lai slimi cilvēki klepojot neinficē apkārtējos.

Tāpat valdība nolēma, ka republikas pilsētu pašvaldības var noteikt papildu nosacījumus pilsētu sabiedriskā transporta izmantošanai.

Kā ziņots, no 27.marta pasažieru pārvadātājiem, pārvadājumu organizētājiem un pasažieriem noteikti piesardzības pasākumi ar mērķi samazināt pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā. Tostarp, pasažieru pārvadātājiem marta beigās tika uzdots ierobežot vienā braucienā atļauto pasažieru skaitu, piemēram, autobusu pārvadājumos, kuros tiek pārdots noteikts skaits biļešu, tās pārdot ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Tāpat pārvadātājam bija jānodrošina transportlīdzekļa vadītāja distancēšanās no pasažieriem un jāveic pastiprināta transportlīdzekļu salonu dezinficēšana.

Savukārt šonedēļ satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) norādīja, ka sabiedriskajā transportā pārvadāto pasažieru skaits pēdējā laikā sācis pieaugt.

"Mēs esam reālisti un saprotam, ka kaut kādā brīdī vairs nevarēsim palaist papildu sabiedriskā transporta vienības, tāpēc būs lielāka burzma transportā," teica ministrs.

Viņš norādīja, ka Satiksmes ministrija ir konsultējusies arī ar Veselības ministriju par to, kā rīkoties, un Veselības ministrija norādījusi, lai aizsargātu pasažierus, cilvēkiem būtu jālieto higiēniskās sejas maskas.

"Tās nav speciālās medicīniskās maskas. Tās var būt arī dekoratīvās maskas, ko katrs pats sev uzšuj, bet kas vismaz nodrošina kaut kādu aizsardzību no apkārtējās vides," teica ministrs, piebilstot, lai Latvijas sabiedrība šo noteikumu ievērotu, maskas būtu jātirgo par relatīvi zemu cenu.

