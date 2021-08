Atbilstoši jūnijā Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", sabiedriskajā transportā pasažieru skaita maksimālā ietilpība samazināta līdz 65% līdzšinējo 80% vietā, apliecināja Autotransporta direkcijā.

Izmaiņas notikušas saistībā ar faktu, ka Latvijā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedzis 100 jaunu saslimšanas gadījumu robežu.

Kā informē Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone, sekojot līdzi Covid-19 saslimstības rādītājiem, direkcija jau pagājušajā nedēļā visiem pārvadātājiem nosūtīja atgādinājumu par normatīvo aktu prasībām.

"Ņemot vērā situāciju šonedēļ, piektdien no rīta nosūtīts vēl viens atgādinājums par to, ka gadījumā, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits Latvijā ir virs 100 jaunu saslimšanas gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju, pārvadātājam jāorganizē iedzīvotāju iekāpšana un izkāpšana no transportlīdzekļa tā, lai pasažieru skaits vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī nepārsniegtu 65% no tā ietilpības, kā arī 70% no tā ietilpības, ja nepieciešams uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus reģionālo maršrutu galapunktiem," teica Plone.

Direkcijas pārstāve pauda, ka tāpat pārvadātājam transportlīdzekļa salonā ir jāizvieto informācija par pieļaujamo pasažieru skaitu, kas tajā var atrasties vienlaicīgi.

Kā ziņots, Latvijā divu nedēļu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pakāpies virs 100 gadījumu robežas, sasniedzot 101,7 gadījumus jeb apmēru, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

