Sabiedriskajā transportā pasažieru skaita maksimālo ietilpību palielina līdz 80%

Atbilstoši valdībā iepriekš apstiprinātajiem grozījumiem noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", sabiedriskajā transportā pasažieru skaita maksimālā ietilpība palielināta līdz 80% līdzšinējo 65% vietā.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) norādīja, ka izmaiņas regulējumā stājas spēkā nekavējoties.

Pagājušajā nedēļā pieņemtie noteikumu grozījumi paredzēja pasažieru ietilpību palielināt pakāpeniski, atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam plānam Covid-19 drošības pasākumu mazināšanai pēc tā dēvētā luksofora principa.

Attiecīgi, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz vairāk par 100 jauniem saslimšanas gadījumiem, ietilpību bija paredzēts palielināt līdz 80%. Savukārt, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājus uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz vairāk par 20, prasības par pasažieru skaita ierobežojumu netiks piemērotas nemaz.

Nosacījums par to, ka pasažieru skaits sabiedriskajā transportā nedrīkst pārsniegt 65% bija spēkā no 16.jūnija, bet prasība par 50% - bija spēkā no pagājušā gada 7.decembra līdz 15.jūnijam.

Kā ziņots, Latvijā otrdien divu nedēļu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pirmo reizi kopš oktobra noslīdējis zem 100 gadījumu robežas, sasniedzot 96,7 gadījumus jeb apmēru, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

