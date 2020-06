Sabiedriskās ēdināšanas vietās turpmāk jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju

Sabiedriskās ēdināšanas vietās no šodienas jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju, kā arī pagarināts ēdināšanas iestāžu atļautais darba laiks - darbu varēs sākt no pulksten 6.30 un beigt pulksten 2, aģentūru LETA informēja Ekonomikas ministrijā (EM).

To paredz vakar Ministru kabinetā apstiprinātie Veselības ministrijas (VM) izstrādātie noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kas cita starpā nosaka arī turpmākās darbības nosacījumus tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.

No noteikumiem izriet, ka no šodienas tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju. Visi citi iepriekš ārkārtējās situācijas laikā ieviestie ierobežojumi tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem no šodienas vairs nav spēkā.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā papildu jānodrošina divu metru distances starp galdiņiem ievērošana, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena.

Iekštelpās pie viena galdiņa turpmāk nevar atrasties vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi. Savukārt ārā pie viena galdiņa nevar atrasties vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Ēdināšanas iestādēm jānodrošina iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai. Ēdināšanas iestādēs galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana jānodrošina katram apmeklētājam individuāli, savukārt pēc katra apmeklētāja ēdienreizes ir jāveic galdiņu dezinfekcija.

Sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu no šīs dienas var uzsākt ne agrāk kā pulksten 6.30 un beigt ne vēlāk kā pulksten 2.

Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanās vietās no šodienas līdz 30.jūnijam vienlaikus var uzturēties ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās un 300 cilvēki ārā. No 1.jūlija šīs prasība mainīsies.

Foto: pixabay.com