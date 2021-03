SAC “Zemgale” Ozolniekos potēties vēlas gandrīz visi klienti

Ar stundas nokavēšanos vakcinēšanās pret “Covid -19” vakar sākās sociālās aprūpes centrā (SAC) “Zemgale”. “Vakcinēties mēs būtu gatavi 220 cilvēku, taču vakcīnas ir solītas tikai 60. Protams, pirmkārt potēsim klientus, kuri ir vairāk apdraudēti,” stāsta centra vadītājs Alvars Šteinbergs.

Viņš paskaidro, ka starp klientiem vakcinācijas piekritēju ir vairāk nekā 90 procentu, kas ir vairāk nekā vidēji aprūpes centros Latvijā, savukārt darbinieku vidū potēties gribētāju ir tikai ap trīsdesmit procentu. “Daži no mūsu iemītniekiem nav lemtspējīgi, taču parasti viņu aptaujātie radinieki ir par to, lai tuvinieks tiktu vakcinēts,” piebilst A.Šteinbergs. Viņš uzsver to, ka centra darbinieku veselība pirms maiņas tiek pārbaudīta.

Vairums no aptaujātajiem SAC “Zemgale” klientiem, kas trešdienas rītā bija izgājuši pastaigā pie aprūpes centra, teica, ka viņi vakcinēsies. Tikai viens vīrs bija nolēmis atturēties no šī piedāvājuma, lai vispirms paskatītos, kā jutīsies citi iemītnieki, kas jau būs potējušies.

Vairāk par vakcināciju lasiet 4.marta "Zemgales Ziņās"

Foto: no SAC "Zemgale" arhīva un Gaitis Grūtups