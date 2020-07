Saeima atbalsta termiņuzturēšanās atļauju anulēšanu par izolācijas noteikumu pārkāpumiem

Saeima otrdien, 21.jūlijā, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Tie paredz, ka ārzemniekam par normatīvajos aktos noteikto izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas noteikumu vai pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu varēs anulēt termiņuzturēšanās atļauju vai atcelt izsniegto vīzu vai lēmumu par vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu, informē Saeimas Preses dienests.

Tas būs iespējams, ja pārkāpumu būs konstatējusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai par tādu saņēmusi informāciju no Veselības inspekcijas, Valsts policijas vai pašvaldības policijas. Priekšlikums paredz, ka atcelšana nav obligāta, tā tiek piemērota, izvērtējot individuālo situāciju un atcelšanas samērīgumu, jo īpaši tad, ja ārzemnieks vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju ir saņēmis, norādīts likumprojekta anotācijā.

Tāpat grozījumi līdz 2020.gada 31.decembrim pagarina derīguma termiņu lēmumiem par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu. Noteikts arī, ka, izvērtējot jautājumu par pastāvīgās uzturēšanās atļauju piešķiršanu, reģistrēšanu vai anulēšanu, par attaisnotu uzskatāma prombūtne no Latvijas, sākot no ārkārtējās situācijas noteikšanas brīža, tas ir, no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim.

Izmaiņas nepieciešamas, jo atbilstoši spēkā esošajām Imigrācijas likuma normām pastāv iespēja anulēt ārzemniekiem piešķirtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, kā arī atteikt izsniegt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas gadījumos, kad ārzemnieks pārsniedzis pieļaujamo prombūtnes termiņu no Latvijas. Tas savukārt veicina ārzemnieku ieceļošanu no valstīm, kurās pastāv augsta Covid-19 infekcijas izplatība, norādīts likumprojekta anotācijā.

Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Foto: no arhīva