Saeima atbalsta valdības sestdien pieņemtos stingrākos ierobežojumus Covid-19 ierobežošanai

Saeima pirmdien, 16.martā, ārkārtas sēdē apstiprināja Ministru kabineta lēmumu noteikt papildu pasākumus ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, informē Saeimas Preses dienests.

Grozījumi Ministru kabineta lēmumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu paredz, ka no 16.marta pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Vecākiem reizi nedēļā būs jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, un mācības tiks nodrošinātas attālināti. Tāpat lēmums paredz pārtraukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu norisi laikposmā no šī gada 12. līdz 15.maijam.

Atcelti un aizliegti neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visi sabiedrībai publiski pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājieni un piketi, kā arī reliģiskās darbības veikšana pulcējoties, teikts lēmumā.

Tāpat ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz pulksten 23.00, norādīts lēmumā.

Ar lēmumu no 17.marta atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

Tāpat ar 17.martu aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus.

Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, ļauts atgriezties Latvijā. Tāpat ārzemniekiem ļauts izceļot no Latvijas.

Gadījumos, kad netiek ievēroti rīkojumā noteiktie pasākumi, tiek piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība, norādīts lēmumā.

Ministru kabineta rīkojumi saistībā ārkārtējo situāciju ir spēkā kopš to pieņemšanas brīža, attiecīgi 13. un 14.marta, savukārt Saeima lemj par lēmuma atbalstīšanu.

Pilns lēmums: http://titania.saeima.lv/ELDIS/webpublic.nsf/0/B8DAEE840CE2E5C1C225852C0036E5B2

