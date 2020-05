Saeima nepiekrīt aizliegt tiesu izpildītājiem šogad vērst parādu piedziņu uz jebkāda veida pabalstiem

Saeimas deputātu vairākums šodien nepiekrita opozīcijas rosinātajam likuma grozījumam, kas paredzētu šogad aizliegt tiesu izpildītājiem parādu piedziņu vērst uz jebkāda veida pabalstiem.

Opozīcijas deputāti bija iesnieguši priekšlikumu grozījumiem likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību".

Deputāts Vjačeslavs Dombrovskis (S) uzsvēra, ka šis priekšlikums ir pašsaprotams, jo patlaban cilvēkiem ir sarežģīti apstākļi un daudzi cilvēki ir zaudējuši darbu. "Šī ir aksioma - ja ir krīzes, ārkārtējā situācija, ja cilvēki zaudē darbu un iztikas iespējas, ja viņiem tiek maksāts pabalsts, tad ļaut tiesu izpildītājiem no pabalstiem kaut ko iekasēt ir greizi un ārpus morāles. Ja kādam ir bažas, ka tas skars alimentu saņēmējus, tad priekšlikumu varēja precizēt, bet tas nenotika," teica politiķis, mudinot koalīcijas deputātus atgriezties pie cilvēcīguma, atceroties, kā ir bijis dzīvot, pirms kļūšanas par deputātiem.

Viņš arī piebilda, ka esot interesanti vērot, ka cilvēki, kas uz Saeimu atnākuši "no ielas", tik ātri sevi uzskata par kungiem. "Iepriekš vēlētāji izbalsoja pusi no Saeimas. Karma ir tāda lieta, ka jūs drīz paši būsiet uz ielas, kur satiksiet cilvēkus, kam tika atteikti pabalsti, kam tika veikta piedziņa no pabalstiem," brīdināja Dombrovskis.

Deputāte Linda Liepiņa pauda nožēlu, ka viņai nav iespējas visiem demonstrēt bildi, kurā redzams, ka kāds vīrietis saņēmis pabalstu 80 eiro apmērā, tomēr no šīs summas trīs reizes novilka nauda parādu piedziņai. "Tas ir šausmīgi - ar vienu roku atmetam 80 eiro, bet tajā pašā dienā tiek novilkti 40 eiro Valsts ieņēmumu dienestam. Eu, nu nopietni? Un jums ir vienalga. Nu bravo!" neapmierinātību izteica politiķe.

Politiķis Viktors Valainis (ZZS) atgādināja, ka iepriekšējās krīzes lielākā traģēdija bija emigrācija, kas tagad, saskaņā ar sociologu prognozēm, varētu būt vēl lielāka. Deputāta ieskatā tiesu izpildītāju vēršanās pret iedzīvotājiem varētu veicināt emigrāciju.

"Ja cilvēkam ir tik grūti, ka viņš vēršas pēc pabalsta, bet viņam to apcērpj, tad atcerieties, ka biļete uz ārzemēm nav nemaz tik dārga, turklāt tur arī trūkst darba roku," norādīja deputāts.

Minēto priekšlikumu Saeimas deputātu vairākums neatbalstīja. Saeimai vēl jābalso par likumprojektu kopumā.

