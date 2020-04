Saeima ceturtdien, 3.aprīlī, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Ar tiem paaugstināts naudas sods par epidemioloģiskās drošības prasību, kā arī par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu. Tāpat noteikta administratīvā atbildība par dīkstāves pabalsta saņemšanas prasību pārkāpšanu, informē Saeimas Preses dienests.

Lai samazinātu Covid-19 izplatību valstī, Ministru kabinets lemj par nepieciešamo pasākumu un ierobežojumu noteikšanu, tomēr ir konstatēts, ka personas rīkojumā noteiktos pasākumus un ierobežojumus neievēro, tādējādi būtiski apdraudot sev apkārtējos līdzcilvēkus, kā arī sabiedrību kopumā, teikts likumprojekta anotācijā.

Lai nodrošinātu rīkojumā ietverto pasākumu un ierobežojumu efektīvāku izpildi, ar likuma grozījumiem paaugstināts naudas sods par epidemioloģisko prasību neievērošanu, nosakot to no desmit līdz 2000 eiro apmērā fiziskajām personām (iepriekš no desmit līdz 700 eiro) un no 140 līdz 5000 eiro apmērā juridiskajām personām (iepriekš no 140 līdz 2800 eiro). Tāds pats naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām paredzēts par ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu (iepriekš līdz 350 eiro).

Vienlaikus ar grozījumiem noteikta administratīvā atbildība personai, kura nesniedz informāciju, ka ir slima ar infekcijas slimību, ir bijusi kontaktā ar infekcijas slimību slimu personu vai bijusi infekcijas perēklī laikā, kad valstī saistībā ar attiecīgās infekcijas slimības izplatību izsludināta ārkārtējā situācija. Par minēto administratīvo pārkāpuma izdarīšanu varēs piemērot naudas sodu no desmit līdz 2000 eiro.

Kompetentās iestādes pārkāpuma izskatīšanā būs Valsts policija un pašvaldības policija.

Vienlaikus ar grozījumiem noteikta administratīvā atbildība par dīkstāves pabalsta saņemšanas prasību pārkāpšanu. Paredzēts, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam dīkstāves pabalsta saņemšanai paredzēts naudas sods fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz 1500 eiro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

