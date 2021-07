Saeimas deputātu grupa izveido memorandu; tam pievienojušies jau vairāk nekā 7300 iedzīvotāju

Cilvēka brīvības un cieņas memorandam, kas iestājas par iedzīvotāju tiesībām uz brīvu izvēli par vakcināciju, četru dienu laikā jau pievienojušies vairāk nekā 7300 iedzīvotāju, nevalstiskās organizācijas, arodiedrība un uzņēmumi. No tiem vairāk 63 ir biedrības un 57 uzņēmumi, informē Saeimas deputāti Kaspars Ģirģens un Jūlija Stepaņenko.

Memoranda iniciatore ir Saeimas deputāte un viena no Saeimā izveidotās atbalsta grupas “Par tiesībām uz vakcinācijas brīvprātīgumu” deputātēm Jūlija Stepaņenko.

“Šo memorandu mēs veidojām kopā ar domubiedriem nevalstiskajām organizācijām, lai aizstāvētu sabiedrības tiesības uz izvēles brīvību, kas ir viena no pamatvērtībām demokrātiskā valstī. Šī memoranda mērķis ir vienot sabiedrību un neļaut to šķelt tālāk, darboties kopā un neļaut mūsu politiķiem un sabiedrībai pārvērsties par džungļu iemītniekiem. Mēs esam ļoti pateicīgi nevalstiskām organizācijām par sadarbību un gandarīti par tik lielu sabiedrības atbalstu. Aicinām tam pievienoties iedzīvotājus, organizācijas un uzņēmējus, lai tādā veidā parādītu sabiedrības vienotību un spēku un solidarizētos ar to sabiedrības daļu, kura riskē zaudēt darbu valdības iniciētās obligātās vakcinācijas dēļ. Mēs visi kopā darīsim visu iespējamo, lai šādu ieceri nepieļautu,” uzsver deputāte.

Saeimas deputātu atbalsta grupas “Par tiesībām uz vakcinācijas brīvprātīgumu” vadītājs Kaspars Ģirģens piebilst: “Šis memorands tapa brīdī, kad valdība pieņēma lēmumu noteikt sabiedrības grupas, kurām vakcinācija ir obligāta, kā arī dot darba devējiem tiesības pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar darba ņēmējiem, kas nebūs vakcinēti. Memorands ir daļa no mūsu deputātu grupas vērtībām un viens no diskusijas instrumentiem parlamentārā līmenī un pat tālāk. Tas nešķiro “vakcinēts – nevakcinēts” – starp tā parakstītājiem ir cilvēki, kas pēc savas brīvprātīgas izvēles ir vakcinējušies. Mēs arī uzsākam sarunu ciklu, kurā uzklausīsim nevalstiskās organizācijas, darba devējus un darba ņēmējus. Vakcinācijas procesam ir jābūt brīvprātīgam. Es pats esmu vakcinējies, bet to izdarīju pēc savas izvēles. Mūsu deputātu grupas uzskats ir, ka nedrīkst cilvēku sodīt tikai par savu pārliecību neizvēlēties vakcinēties. Tas nedrīkst būt par pamatu darba uzteikšanai vai diskriminācijai.”

Memorandam var pievienoties - https://brivibasmemorands.mozello.lv/ .

Plānots, ka memorandu tālāk iesniegs Valsts prezidentam, kā arī Ministru prezidentam un citām valsts amatpersonām, lai aktualizētu demokrātijas, cilvēka brīvības un tiesības principus, kas mūsu valstī šobrīd ir apdraudēti. Memorands balstās uz juridiskiem un zinātniskiem apsvērumiem, sekojot to pasaules valstu piemēriem, kuri ciena cilvēku tiesības uz brīvprātīgu vakcināciju.

Saeimas deputāti izveidojuši deputātu atbalsta grupu “Par tiesībām uz vakcinācijas brīvprātīgumu”. Tās mērķis ir iestāties par vienlīdzīgu attieksmi un nediskrimināciju atkarībā no personas vakcinācijas pret Covid-19 statusa. Grupa strādās pie tā, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuri saskārušies ar diskrimināciju un iestāsies par vakcinācijas pret Covid-19 brīvprātīguma principa saglabāšanu, atbilstoši valdības deklarētajam.

Deputātu grupu veido tās vadītājs Kaspars Ģirģens un vietniece Jūlija Stepaņenko, kā arī citi deputāti - Ramona Petraviča, Māris Možvillo, Ļubova Švecova, Ēriks Pucens, Ingūna Rībena, Ralfs Nemiro, Edgars Tavars un Karīna Sprūda.

Foto: no arhīva