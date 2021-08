Saeimas deputātu grupa par vakcinācijas brīvprātīgumu visvairāk saņēmusi sūdzības par mobingu no publiskajā sektorā strādājošajiem

Saeimas deputātu izveidotā atbalsta grupa “Par tiesībām uz vakcinācijas brīvprātīgumu” ir saņēmusi vairākus desmitus vēstuļu, kurās iedzīvotāji jau ir saskārušies ar diskrimināciju, saistībā ar vakcināciju.

“Visbiežāk cilvēki ir saskārušies ar tā saucamo slēpto diskrimināciju, kas ir bijusi gan mutiski izteikti draudi par atbrīvošanu no darba, atalgojuma samazināšanu un pazeminājumu amatā, gan nicinošu attieksmi un mobingu. Otra izplatīta metode ir izdot iekšēju regulējumu par ekspress testu veikšanu par saviem līdzekļiem, ko darba ņēmējs vai students nevar atļauties. Visvairāk par šādiem gadījumiem ziņots no valsts iestādēs strādājošajiem. Mazāk sūdzību saņemtas no uzņēmumu darbiniekiem”, atzīst Saeimas deputātu atbalsta grupas vadītājs Kaspars Ģirģens.

Deputātu grupa neatbalsta jauno likumprojektu, ar kuru plānots atbalstīt darba devējus par nevakcinēto darbinieku atbrīvošanu no darba.

Jau informējām, ka Saeimas deputāti izveidojuši deputātu atbalsta grupu “Par tiesībām uz vakcinācijas brīvprātīgumu”. Tās mērķis ir iestāties par vienlīdzīgu attieksmi un nediskrimināciju atkarībā no personas vakcinācijas pret Covid-19 statusa. Grupa strādās pie tā, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuri saskārušies ar diskrimināciju un iestāsies par vakcinācijas pret Covid-19 brīvprātīguma principa saglabāšanu, atbilstoši valdības deklarētajam.

Deputātu grupa ir neapmierināta ar valdības līdzšinējo komunikāciju ar sabiedrību, kā rezultātā sabiedrība tiek šķelta. Pēc saņemtās informācijas, būtībā jau vēl pirms likumprojekta nonākšanas Saeimā, iedzīvotāji saskaras ar diskrimināciju darba vietās, augstskolās un citviet, ko veicinājusi valdības retorika un atbalsta paušana šādām metodēm. Nav pieņemami, ka tiek izmantoti tādi mehānismi kā iebiedēšana ar darba zaudēšanu, pazemināšanu amatā, sodīšanu ar prēmiju vai piemaksu atņemšanu un citu šķēršļu radīšanu darba vai mācību vietās.

“Demokrātiskā valstī nav pieņemama finansiāla un emocionāla šantāža pret darbiniekiem, ko visbiežāk darba devējs pielieto savstarpējās neformālās sarunās. Viens no veidiem ir prasība par ekspress testu veikšanu par saviem līdzekļiem, kas ir dārgi un kalpo par iemeslu darba attiecību pārtraukšanai. Darbinieki saskaras ar psiholoģisku spiedienu, kā rezultātā tiek piespiesti aiziet no darba pēc paša vēlēšanās, zaudējot iespējas uzreiz saņemt bezdarbnieka pabalstu vai darba devēja pabalstu vismaz vienas algas apmērā.

Būtībā darba ņēmējs ir pilnīgi neaizsargāts un beztiesīgs šī brīža regulējumā. Tieši to pašu var teikt par studentiem – augstskolas izdod iekšējus rīkojumus par vakcināciju vai arī ekspress testu veikšanu, tādā veidā radot apstākļus, kad studentam piespiedu kārtā ir jāvakcinējas, lai turpinātu studēt,” norāda Saeimas deputātu grupas vadītājs Kaspars Ģirģens.

Pietiekami daudzas sūdzības saņemtas no iekšlietu struktūrās un bruņotajos spēkos strādājošajiem, kas pauduši bažas par izveidojušos sistēmu piespiedu vakcinācijai un mobingu. Otra lielākā sabiedrības grupa ir studenti, kas pauduši neapmierinātību ar augstskolu uzspiesto vakcināciju vai studiju vietas zaudēšanu.

Lai veicinātu iedzīvotāju tiesības uz brīvu izvēli par vakcināciju, pēc grupas deputātes Jūlijas Stepaņenko uzsākta parakstu vākšana Cilvēka brīvības un cieņas memorandam https://brivibasmemorands.mozello.lv/ .

Plānots, ka memorandu tālāk iesniegs Valsts prezidentam, kā arī Ministru prezidentam un citām valsts amatpersonām, lai aktualizētu demokrātijas, cilvēka brīvības un tiesības principus, kas mūsu valstī šobrīd ir apdraudēti. Memorands balstās uz juridiskiem un zinātniskiem apsvērumiem, sekojot to pasaules valstu piemēriem, kuri ciena cilvēku tiesības uz brīvprātīgu vakcināciju.

Deputātu grupu “Par tiesībām uz vakcinācijas brīvprātīgumu” veido tās vadītājs Kaspars Ģirģens un vietniece Jūlija Stepaņenko, kā arī citi deputāti - Ramona Petraviča, Māris Možvillo, Ļubova Švecova, Ēriks Pucens, Ingūna Rībena, Ralfs Nemiro, Edgars Tavars un Karīna Sprūda. Jāņem vērā, ka daļa grupas deputātu ir vakcinējušies, bet to izdarījuši pēc savas brīvprātības principa.

Saeima šodien lems par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma grozījumu projekta nodošanu izskatīšanai parlamenta Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.

Grozījumi paredz, ka pēc 1.oktobra darba devējam būtu tiesības atlaist darbiniekus, kas nebūs ieguvuši Covid-19 drošības sertifikātu.

Lai likumprojektu varētu oficiāli pieņemt, pēc nodošanas komisijām tas vēl būtu jāskata vismaz trīs lasījumos, taču, ja likumprojektu deputāti atzīs par steidzamu, tad to vajadzēs izskatīt vien divos lasījumos.

Opozīcijas pārstāvji tikmēr gatavojas vākt 34 deputātu parakstus, lai uz laiku apturētu šo likuma grozījumu izsludināšanu un mēģinātu panākt tā nodošanu izlemšanai referendumā.

Koalīciju veidojošās partijas gatavojas šodien atbalstīt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma grozījumu projekta nodošanu izskatīšanai Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, kā arī atbalstīt plānotās izmaiņas pirmajā lasījumā.

"Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis norādīja, ka viņa frakcijas biedri šodien atbalstīs šī likumprojekta tālāku virzību. To pašu aģentūrai LETA teica arī Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava un Jaunās konservatīvās partijas (JKP) priekšsēdētāja biedrs Krišjānis Feldmans.

Vienlaikus parlamentārieši paredz, ka dažādi priekšlikumi gaidāmi uz otro lasījumu.

Dombrava skaidroja, ka diskusijas par šiem grozījumiem būtu jāturpina un jāsaprot arī papildu argumenti par vienu vai otru normu. NA ir gatava nodot likumprojektu komisijai, lai tā var sākt darbu, tomēr viņš paredzēja, ka uz otro lasījumu tiks iesniegti priekšlikumi, kur ļoti būtiski būs raudzīties gan uz atbildīgo ministru argumentiem, gan epidemiologu viedokli atsevišķos jautājumos, lai nonāktu pie optimāla risinājuma.

Saeimas deputāts norādīja, ka NA kopumā šo likumu nebloķē, taču šobrīd likuma grozījumos ir ietvertas daudzas normas, un partijas pārstāvji vēlas iedziļināties likumprojekta niansēs, tostarp par izglītības darbinieku obligātu vakcināciju.

Savukārt "Attīstībai/Par!" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietniece Vita Anda Tērauda, vaicāta, vai šis likumprojekts tiks pieņemts esošajā redakcijā vai arī tas tiks mainīts pēc būtības, pauda, ka pie šāda Saeimas sastāva to ir grūti prognozēt.

Komentējot NA pausto skepsi, Tēraudai radies jautājums, kāpēc šie iebildumi netika pausti jau Ministru kabinetā, kad tika lemts par likumprojekta virzīšanu uz Saeimu. Grozījumu izskatīšanas gaitā būs redzams, vai tiks piedāvāts veikt nelielas vai arī tomēr konceptuālas izmaiņas, norādīja politiķe.

Turpretī Feldmans, līdzīgi kā Dombrava, minēja, ka pēc pirmā lasījuma varētu gaidīt dažādus priekšlikumus, piebilstot, ka arī koalīcijas deputāti varētu tos iesniegt. Viņš atklāja, ka plāno iesniegt savu priekšlikumu, kas paredzētu sākt diskusiju par Saeimas deputātu "līdzatbildības vakcinēšanos".

Viņaprāt, tas nepieciešams, lai pēc iespējas ātrāk atsāktos parlamenta darbs drošos apstākļos, taču par šo piedāvājumu viņš sagaida diskusiju.

Jau vēstīts, ka Covid-19 likumprojekta autori norādīja, ka grozījumi likumā paredz jaunu pieeju Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un katra indivīda veselības aizsardzībai, nosakot pienākumu valsts institūcijām sniegt epidemioloģiski drošus pakalpojumus, darba devēja pienākumu nodrošināt epidemioloģiski drošu darba vidi.

Likumprojekts paredz, ka darba devējam būs jānosaka amatu un darbinieku kategorijas, kurām jābūt ar Covid-19 sertifikātu, un jāinformē par to darbinieki, lai tie zinātu, vai to darba vai amata pienākumi ir saistīti ar prasību par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību.

Tāpat likumprojekts paredz obligātu Covid-19 sertifikāta prasību veselības aprūpes, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un izglītības jomā strādājošajiem.

Vienlaikus likumprojektā ir ietverta prezumpcija, kas paredz, ka situācijā, kad darbinieks nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu, kas nepieciešams darba pienākumu izpildei, tas ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šī persona neatbilst veicamajam darbam vai ieņemamam amatam, kas saistīts ar epidemioloģiski droša pakalpojuma nodrošināšanu. Tajā pašā laikā likumprojekts paredz darba devēja un darba ņēmēja tiesības vienoties par darbinieka bez Covid-19 sertifikāta nodarbināšanu, veicot citus pienākumus.

Gadījumos, ja personai ir objektīvi attaisnojoši iemesli, kāpēc tā nav ieguvusi Covid-19 sertifikātu, darba devējam nav tiesību izbeigt darba vai dienesta attiecības un situācija risināma atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē darba vai dienesta attiecības.

Tāpat likumprojekts paredz, ka darba devējam būs aizliegts uzteikt darba līgumu vai izbeigt dienesta attiecības ar Covid-19 sertifikātu neieguvušu grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam.

Vienlaikus likumprojekts paredz, ka, uzliekot pienākumu vakcinēties savu darba vai amata pienākumu veikšanai, valsts uzņemas atbildību par personai vakcinācijas rezultātā radīto kaitējumu veselībai. Patlaban normatīvajos aktos nav noteikti atlīdzības nosacījumi, ja vakcinācijas izraisīto komplikāciju rezultātā tiek nodarīts kaitējums veselībai vai dzīvībai.

Foto: no arhīva