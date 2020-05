Sagatavos mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” skolotājus

Nākamajā mācību gadā skolās sāks īstenot jaunu - tehnoloģiju mācību jomu, kurā skolēni apgūs saturu trīs mācību priekšmetos: “Dizains un tehnoloģijas”, “Datorika” un “Inženierzinības”. IT Izglītības fonds aicina šī priekšmeta vadošos pedagogus reģistrēties nedēļu garām mācībām, kuru laikā varēs padziļināti apgūt vidusskolas standartā iekļautos tematus: dizaina domāšana, digitālais produktu dizains, vides un interjera dizains, kā arī modes dizains, informē nodibinājuma "IT Izglītības fonds" izpilddirektore Evija Celma.

“Latvijas mobilais telefons” (LMT) un inovāciju kvartāls “Vefresh” pievienojās IT Izglītības fondam ar mērķi atbalstīt “Dizains un tehnoloģijas” metodisko materiālu izstrādi un skolotāju apmācību, līdzīgi kā fonda Start(IT) projekts atbalsta programmēšanas mācību priekšmetu.

““Dizains un tehnoloģijas” priekšmeta saturā uzsvars no konkrētas lietas izgatavošanas ir pārcelts uz dizaina domāšanas izkopšanu un dažādu prasmju apguvi, kas noderēs nākotnes darba tirgū. Dizaina domāšana ir darba metode, ko arvien vairāk uzņēmumu Latvijā izmanto, lai attīstītu inovatīvus pakalpojumus un produktus,” tā notikušajā vebinārā skolu direktoriem norādīja LMT prezidents un Vidzemes Augstskolas profesors Juris Binde.

28. maija tiešsaistes vebinārā “Atbalsts vidusskolas tehnoloģiju jomas mācību priekšmetam Dizains un tehnoloģijas I un II” vairāk kā 70 skolu direktoriem bija iespēja uzzināt, kādi bezmaksas mācību materiāli un mācības būs pieejamas, lai atbalstītu šī priekšmeta pedagogus. Direktori uzzināja vairāk arī par dizaina domāšanu kā metodi, kas var tikt izmantota ne tikai tehnoloģiju, bet arī citos mācību priekšmetos un skolas vadības darba ietvaros. Vebinārā skolu vadītāji kopā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāju Guntaru Catlaku, projekta “Skola2030” mācību satura ieviešanas vadītāju Zani Oliņu, Eviju Celmu, “Vefresh” vadītāju) Viesturu Celmiņu un dizaina domāšanas eksperti Jeļenu Solovjovu piedalījās diskusijā un izteica savu viedokli par priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” attīstību un skolu savstarpēju sadarbību vienas pilsētas vai pašvaldības ietvaros.

“Vasaras izskaņā rīkosim priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” klātienes praktiskās mācības pedagogiem. Tajās aicinām piedalīties vienu pedagogu no skolas, kurš būs galvenais atbildīgais par priekšmeta īstenošanu un varēs nodot iegūtās zināšanas un prasmes citiem iesaistītajiem skolotājiem. Bezmaksas mācībās varam uzņemt 40 pedagogus. Visi materiāli, uz kuru pamata tiks veidotas mācības, būs pieejami ikvienam interesentam. Pirms pāris nedēļām veiksmīgi noslēdzās mūsu organizētās Start(IT) programmēšanas pedagogu mācības, tāpēc esam pārliecināti, ka ar tehnoloģiju jomas skolotājiem ir jāturpina strādāt un sadarboties, lai arī skolēni uzzinātu par aktualitātēm IKT nozarē,” uzsver IT Izglītības fonda vadītāja E.Celma.

Reģistrācija mācībām atvērta līdz šā gada 30. jūnijam. Mācību datumi un reģistrācijas saite atrodama ŠEIT .

2019. gada nogalē LMT kļuva par nodibinājuma IT Izglītības fonds sadarbības partneri ar mēķi sniegt atbalstu “Dizains un tehnoloģijas” mācību priekšmeta attīstīšanai Latvijas skolās. IT Izglītības fonda “Accenture” atbalstītais projekts Start(IT) ir labi zināms informātikas, datorikas un programmēšanas skolotāju vidū. IT Izglītības fonda atbalstītāji ir “Accenture”, Rīgas Tehniskā universitāte, “Mak IT”, LMT, “azyBI”, “Emergn”, “Vefresh”, “Visma”. Start(IT), bet sadarbības partneri – “Codelex”, “Riga Comm”, “Baltic3D.eu”, Latvijas Universitāte, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola, Skola2030, VISC un Transporta un sakaru institūts.

