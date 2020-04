Pēdējās diennakts laikā Latvijā ir reģistrēti astoņi jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, tādējādi kopumā līdz šim valstī konstatēti 812 ar Covid-19 sasirgušie, liecina Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) apkopotā informācija.

Arī aizvadītajā diennaktī, neskatoties uz brīvdienām, izdevies nodrošināt augstu testu intensitāti - pēdējā diennaktī veikti 1874 Covid-19 testi, bet līdz šim Latvijā kopumā veikta 47 671 pārbaude uz saslimšanu ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcā ievietots viens jauns Covid-19 pacients. Kopumā patlaban stacionārā ārstējas 39 ar jauno koronavīrusu sasirguši cilvēki, no kuriem 33 pacienti ir ar vidēji smagu, bet seši pacienti - ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāriem tikuši izrakstīti 80 Covid-19 pacienti, tostarp viens - vakar.

Dati par mirušajiem Covid-19 pacientiem un cilvēkiem, kuri no šīs slimības izveseļojušies, pēdējās diennakts laikā nav mainījušies: kopumā līdz šim Latvijā miruši 12 Covid-19 pacienti, bet no slimības atveseļojušies 267 cilvēki jeb aptuveni trešdaļa fiksēto inficēto.

Pēdējā diennaktī Covid-19 pirmo reiz reģistrēts Madonas novadā, bet trīs jauni pacienti reģistrēti Rīgā, pa vienam - Mārupes un Siguldas novados.

SPKC apkopotā informācija liecina, ka saslimušo skaits uz 100 000 iedzīvotāju patlaban visaugstākais ir Stopiņu novadā - 119,9. Otra augstākā intensitāte novērota Garkalnes novadā - 100,3 sasirgušie uz 100 000 iedzīvotāju, kam seko Salaspils novads ar 88,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Rīgā Covid-19 intensitāte patlaban sasniedz 71,3 sasirgušos uz 100 000 iedzīvotāju.

Pēc jaunākajiem datiem visvairāk saslimušo ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem. Kopumā tie ir 177 pacienti, no kuriem 86 ir sievietes, bet 91 - vīrietis. 143 pacienti ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadu vecumam, no tiem 69 ir sievietes, bet 74 - vīrieši. 142 pacienti reģistrēti vecuma grupā no 50 līdz 59 gadu vecumam, starp tiem ir 65 sievietes un 77 - vīrieši.

Kā ziņots, kopš Lieldienām ik dienu ir samazinājies Latvijā kopumā atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu, liecina aģentūras LETA aprēķini, kas izdarīti, balstoties uz SPKC datiem.

Vislielākais atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu - 4,82% - fiksēts 11.martā. Līdz minētajam datumam valstī bija veikti 332 Covid-19 testi un atklāti 16 slimības gadījumi.

Pēc tam līdz 15.martam kopējais Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu samazinājās, tad atkal palielinājās un turpināja "lēkāt".

Laikā no 27.marta līdz 31.martam šis īpatsvars pieauga no 2,39% līdz 2,82%, bet no 1.aprīļa tas ik dienu samazinājās, izņemot 11.aprīli, kad minētais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo dienu, palielinājās par 0,04 procentpunktiem.

Pēc tam, no 12.aprīļa, Latvijā kopumā atklāto Covid-19 gadījumu īpatsvars pret veikto testu kopskaitu ik dienu ir samazinājies vidēji par 0,04 procentpunktiem.

Foto: pixabay.com