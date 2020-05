Saīsina Covid-19 informatīvā tālruņa darbalaiku

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) vēl par divām stundām darbadienās saīsinās Covid-19 informatīvā tālruņa 67387661 darbalaiku, kā arī turpmāk tas vairs nebūs pieejams brīvdienās.

Turpmāk uz iedzīvotāju zvaniem pa informatīvo tālruni atbildēs darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17, un izmaiņas informatīvā tālruņa darba laikos stāsies spēkā pirmdien, 1.jūnijā, mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņojis SPKC.

LETA jau vēstīja, ka jau aprīlī iedzīvotāju sarūkošās aktivitātes dēļ SPKC saīsināja informatīvā tālruņa darbalaiku. Sākotnēji informatīvais tālrunis bija pieejams darbadienās no pulksten 8.30 līdz 21, savukārt brīvdienās - no pulksten 8.30 līdz 17, taču no 27.aprīļa SPKC informatīvā tālruņa speciālisti iedzīvotāju zvanus uzklausa darba dienās no pulksten 8.30 līdz 19, kā arī brīvdienās - no pulksten 9 līdz 17.

Jau ziņots, ka arī aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēts tikai viens jauns Covid-19 inficēšanās gadījums, liecina SPKC apkopotā informācija.

Kopš testēšanas sākuma Latvijā veikts 109 071 izmeklējums, saslimušas 1066 personas, 745 izveseļojušās, 24 mirušas.

Foto: pixabay.com