Saistībā ar Covid-19 izplatību aicina neapmeklēt arī Spāniju, Franciju, Vāciju, Austriju un Šveici

No šodienas, 11.marta, Valsts operatīvā medicīniskā komisija (VOMK) ir paplašinājusi koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 skarto valstu sarakstu, tajā iekļaujot arī Spāniju, Franciju, Vāciju, Austriju un Šveici, aģentūra LETA uzzināja Veselības ministrijā (VM).

Ministrijā norādīja, ka, ņemot vērā izmaiņas epidemioloģiskajā situācijā, gadījuma definīcijā jeb rīcības kārtībā pie aizdomām par saslimšanu ar Covid-19 tiek iekļauta arī Spānija, Francija, Vācija, Austrija un Šveice.

Tas nozīmē, ka īpaši piesardzības pasākumi šobrīd ir attiecināti kopumā uz 11 valstīm - Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, Japānu, Singapūru, Itāliju, Spāniju, Franciju, Vāciju, Austriju un Šveici. VM stingri aicina uz šīm valstīm nedoties, jo pastāv liels inficēšanās risks. Jāņem vērā arī tas, ka pēc atgriešanās no minētajām valstīm bērnam 14 dienas būs jāpavada mājās karantīnā.

Papildus minētajam Ārlietu ministrija aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot uz virkni valstu, tostarp, ASV, Austrāliju, Bahreinu, Beļģiju, Ēģipti, Grieķiju, Irāku, Islandi, Kanādu, Kuveitu, Lielbritāniju, Malaiziju, Nīderlandi, Norvēģiju, Taizemi, Zviedriju. Ministrija uzsver, ka šajā gadījumā ceļotājiem pašiem ir jāpieņem atbildīgs lēmums, vai apmeklēt minētās valstis.

Paplašinot skarto valstu sarakstu, analīzes uz Covid-19 personai tiks veiktas, ja viņa būs atgriezusies no iepriekš minētajām valstīm un 14 dienu laikā kopš izbraukšanas no šīm valstīm, būs parādījušies gripai līdzīgi simptomi. Šādā gadījumā personai jāzvana 113. Savukārt, ja ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Covid-19, iedzīvotāji aicināti zvanīt Slimību profilakses un kontroles speciālistiem uz telefona numuru 67387661.

Arī ģimenes ārsti, izrakstot darbnespējas lapas, ņems vērā paplašināto sarakstu ar valstīm, uz kurām ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi.

Šodien pulksten 16 VM telpās notiks preses konference, kurā uz jautājumiem atbildēs Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Katastrofu medicīnas centra vadātāja Dita Heiberga un VM galvenais infektologs Uga Dumpis.

Jau vēstīts, ka Latvijā kopumā saslimšana ar Covid-19 konstatēta desmit cilvēkiem. Deviņi no tiem ir no vienas tūristu grupas, kas pagājušajā nedēļas nogalē atgriezās no ceļojuma uz Itāliju.

Līdz šim Latvijā kopā veikts 291 izmeklējums uz Covid-19, no tiem 17 pēdējās diennakts laikā.

Kā vēstīts, Latvijā pirmais Covid-19 gadījums tika reģistrēts 2.martā - tā bija kāda rīdziniece, kura 29.februārī ielidoja no Minhenes, pirms tam ceļojot pa vīrusa skarto Itālijas reģionu. Saslimšana sievietei bija vieglā formā un jau 3.martā, ņemot vērā, ka atkārtotas analīzes bija negatīvas, slimniece tika izrakstīta no slimnīcas un turpināja ārstēšanos mājās.

Pēc tam saslimšana tika konstatēta septiņiem vienas grupas tūristiem. Nu viņiem klāt nākuši arī iepriekšminētie divi jaunie saslimšanas gadījumi. Minētie cilvēki no Itālijas atgriezās ar "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas. Kopumā infekcijas skartajā reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas. SPKC ir apzinājis visus pasažierus un apkalpes locekļus. Mediķi uzsver, ka visiem šajā reisā lidojušajiem nosakāma stingra mājas karantīna divu nedēļu garumā ģimenes ārsta uzraudzībā.

SPKC sociālajā vietnē "Twitter" informējis, ka kādam skolēnam nācies atstāt skolu, jo viņa ģimenes locekļiem apstiprināta Covid-19 infekcija. Bērns ir vesels un viņa veselības stāvoklis tiek novērots, norāda centrā, uzverot, ka bērns skolu pametis tiklīdz viņa ģimenes locekļiem apstiprināta infekcija. Tāpat SPKC skaidro, ka Covid-19 inkubācijas laiks ir divas līdz 14 dienas, tas nozīmē, ka pirmās divas dienas pēc kontakta, cilvēks nav infekciozs pat gadījumā, ja ir inficējies. Skolas nosaukumu centrā neatklāj.

Koronavīrusa dēļ mājas karantīna Latvijā noteikta vairāk nekā 170 cilvēkiem. Lielākoties šie cilvēki ir infekcijas skarto lidmašīnu pasažieri.

Līdz šim visiem Latvijā reģistrētajiem Covid-19 pacientiem slimība norit vieglā formā.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) sociālajā vietnē '"Twitter" aicina nopietni uztvert aicinājumu "izvērtēt brauciena nepieciešamību" "Tāpat vien mēs to nepublicējam, tas nozīmē paaugstinātu risku, līdzvērtīgs dzeltenajam signālam," viņš skaidro. Tā ministrs reaģējis uz informāciju, ka kāda ceļojuma organizatori "Facebook" formē grupu slēpošanas braucienam uz Austriju un, vaicāti par Covid-19 risku, norādījuši, ka Ārlietu ministrija tikai neiesaka braukt - tātad viss esot mierīgi.

Foto: pixabay.com