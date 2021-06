Sākas jauno studentu pieteikšanās studijām LLU

28. jūnijā sākas elektroniskā pieteikšanās studijām kādā no Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) piedāvātajām pamatstudiju programmām, bet no 6. līdz 12. jūlijam pieteikšanās studijām LLU pamatstudiju un maģistra studiju programmās notiks klātienē, kā arī šajā laikā klātienē būs jāapstiprina elektroniski izveidotie pieteikumi. Doktora studiju programmās uzņemšana paredzēta no 16. līdz 27. augustam, informē augstskolā.

LLU augstāko izglītību piedāvā apgūt 25 pamatstudiju programmās biozinātnēs, inženierzinātnēs, sociālajās zinātnēs, un elektroniskā pieteikšanās tām sākas 28. jūnijā, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas. Tajā vienoto uzņemšanu pamatstudiju programmās līdztekus LLU rīko vēl 11 Latvijas augstskolas. Klātienē pieteikties studijām/apstiprināt pieteikumu varēs Jelgavas pilī no 6. līdz 12. jūlijam. Ja pieteikums izveidots elektroniski, tad, uzrādot dokumentus, reflektanti varēs apstiprināt pieteikumu, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

LLU uzņemšanas kontaktpunkts būs atvērts katru darbdienu no pulksten 9 līdz 18, bet sestdienā no pulksten 10 līdz 13.

Pieteikties augstākā līmeņa jeb maģistra studijām varēs no 6. līdz 12. jūlijam. LLU absolventi to varēs izdarīt elektroniski, izmantojot LLU informācijas sistēmu, bet pārējiem augstskolu absolventiem maģistra studijām jāpiesakās klātienē, no 6. līdz 12. jūlijam ierodoties augstskolas uzņemšanas kontaktpunktā Jelgavas pilī. Maģistrantu uzņemšana vasarā būs atvērta 18 LLU piedāvātajās augstākā līmeņa studiju programmās biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Savukārt uzņemšana kādā no 11 piedāvātajām doktora līmeņa studiju programmām norisināsies no 16. līdz 27. augustam.

Sīkāka informācija par uzņemšanu un prasībām topošajiem LLU studentiem atrodama augstskolas mājaslapā www.llu.lv, sadaļā "Nāc studēt". Jautājumu gadījumā var sazināties ar universitātes uzņemšanas speciālistu pa tālruni 20227755 vai e-pastu ukom@llu.lv.

Foto: no arhīva