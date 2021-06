Sāksies izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 gadatirgos

No šodien tiks sākta izbraukuma vakcinācija gadatirgos visā Latvijā, aģentūru LETA informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva.



Vakcinācija gadatirgos notiks bez iepriekšējā pieraksta, šīs iespējas organizēšanā iesaistās gan pašvaldības, gan vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, gan Nacionālie bruņoties spēki.

Šodien Aizkrauklē pie "IGA" centra būs iespēja vakcinēties no plkst.7 līdz 15, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, no plkst.9 līdz 15, bet pie Talsu tautas nama - no plkst.10 līdz 17. Gadatirgos tiks vakcinēts ar "Janssen" vakcīnu, kurai nepieciešama tikai vienas devas ievade.

Kā ziņots, 18.jūnijā vakcinācijas vietas tika atklātas trīs Rīgas tirdzniecības centros - "Galleria Riga", "Galerija Centrs" un "Domina Shopping".

Veselības ministrijas vērtējumā vakcinēšanas punktus nepieciešams izveidot pilsētu un novadu tirgos, dažādos publiskajos pasākumos, organizējot izbraukuma vakcinācijas ar pārvietojamajām teltīm, gadatirgos, koncertos un citos publiskajos pasākumos, kā arī citās publiskajās ēkās un telpās.

Foto: no arhīva