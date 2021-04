Sākta Tērvetes pilsdrupu konservācija

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā Tērvetes novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās projektā “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē” un ir sākusi Tērvetes pilsdrupu konservāciju, informē Tērvetes novada pašvaldībā.



Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā apstiprināts projekts “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam rietumu Zemgalē” (“Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia”/“Traces of Crusades”). Tērvetes novada pašvaldība projektā ir sadarbības partneris, stāsta novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika.





Foto: Agnese Leiburga. Visu rakstu lasiet 29.aprīļa laikrakstā "Zemgales Ziņas"