Sākusies pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās

No šodienas līdz 11.jūlijam studēgribētāji var pieteikties vienotajā elektroniskās pieteikšanās sistēmā studijām.

To iespējams izdarīt izmantojot "www.latvija.lv" e-pakalpojumu "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās".

Elektroniska vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmām tiek nodrošināta 12 Latvijas augstskolās - Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Banku augstskolā, Daugavpils universitātē, Liepājas universitātē, biznesa augstskolā "Riseba", Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Vidzemes augstskolā, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Ventspils augstskolā un Ekonomikas un kultūras augstskolā.

Izveidot elektroniski un apstiprināt pieteikumu, nenākot klātienē reflektants varēs pats, ja vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros, ja centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests un arī, ja studētgribētājs ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis.

Tāpat to iespējams izdarīt, ja ir iespēja pieslēgties e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju, ja tiek izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nebūs nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros, piemēram, persona ir atbrīvota no centralizētajiem eksāmeniem, ko jāapliecina ar dokumentiem, kā arī, ja ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

E-pakalpojums ir pieejams ar vairākiem autentifikācijas līdzekļiem -caur internetbankām, drošu elektronisko parakstu, "E-paraksts mobile" vai personas apliecību jeb eID.

Pēc elektroniskā pieteikuma izveidošanas, tas obligāti jāapstiprina klātienē jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem uzrādot nepieciešamos dokumentus no 6.jūlija līdz 12.jūlijam.

Ja reflektantam nav pieejams neviens no autentifikācijas līdzekļiem, vai arī viņš vēlas izveidot un apstiprināt pieteikumu augstskolu uzņemšanas punktos, tad to varēs izdarīt klātienē jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem no 6.jūlija līdz 12.jūlijam.

Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem atestāts vai diploms, sekmju izraksts, centralizēto eksāmenu sertifikāti, kā arī, ja ir, tad dokumenti, kas apliecina priekšrocības - olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos un citviet. Nepieciešama arī laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu, un citi dokumenti, ja to prasa augstskolas uzņemšanas noteikumi.

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 16.jūlijā pēc plkst.18, otrās kārtas rezultāti - 20.jūlijā pēc pulksten 17. Konkursa rezultāti tiks paziņoti e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās", kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pēc konkursa 1.kārtas rezultātu uzzināšanas 16.jūlijā reflektantam jāizlemj, vai viņš vēlas turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlas pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.

Konkursa pirmajā kārtā studiju vietu reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa pirmajā prioritātē.

Ja konkursa rezultātā neapstiprināsies pirmā prioritāte, tad konkursa pirmajā kārtā studiju vietu reflektants neiegūst. Tādā gadījumā studiju vietu var iegūt konkursa otrajā kārtā. Pēc pirmās kārtas rezultātiem var iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa pirmajā kārtā reflektants ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta viņam ir garantēta ar nosacījumu, ka no 19. līdz 20.jūlijam reflektants ieradīsies pirmās prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt studiju līgumu vai apstiprināt savu lēmumu slēgt studiju līgumu termiņā, kāds ir paredzēts atbilstošā augstskolā.

Ja atbilstošajā augstskolā līgums tiek slēgts citā termiņā vai ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlme saglabāt savu iegūto studiju vietu, laikā no 16. līdz 20.jūlijam plkst.16. savā portāla "www.latvija.lv" e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne "Apstiprināt iegūto vietu". Tādā gadījumā studiju līgumu būs iespējams noslēgt citā - augstskolas norādītajā laikā.

Neapstiprinot savu vietu, reflektants izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iepriekš iegūto studiju vietu.

Foto: no arhīva