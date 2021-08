Saņemta LVC atbildes vēstule uz Elejas iedzīvotāju lūgumu

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi atbildi uz 13.jūlija sagatavoto un 231 Elejas pagasta iedzīvotāju parakstīto vēstuli par satiksmes drošības uzlabošanu Elejas pagastā gar autoceļu P103, kas tika adresēta VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), informē pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.



Elejas pagasta iedzīvotāji vēstulē iestājās ar parakstiem par drošu gājēju celiņu gar Bauskas šosejas malu no Parka ielas krustojuma līdz Lietuvas šosejai, norobežot to no braucamās daļas. Tāpat iedzīvotāji iestājās par gājēju pārejas izveidi pie Parka ielas, Bauskas ielas daudzīvokļu mājām un Bauskas un Lietuvas šosejas krustojumā.

Jelgavas novada pašvaldībā atbildes vēstule no LVC saņemta 4.augustā, kurā secināts, ka atsevišķa gājēju un velosipēdistu ceļa un gājēju pāreju ierīkošana uzlabotu to cilvēku drošību, kuri ikdienā braucot ar velosipēdu vai ejot kājām izmanto autoceļa P103 posmu no Parka ielas līdz autoceļam A8, tādēļ minēto autoceļa P103 posmu iekļaus valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmās, lai īstenotu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus – gājēju un velosipēdistu ceļa ierīkošanu.

Konkrētus darba izpildes termiņus iestāde nemin, bet vēstules beigās piebilst, ka šādu darbu īstenošanai vispirms būs nepieciešams izstrādāt būvprojektu ar konkrētiem inženiertehniskajiem risinājumiem tai skaitā gājēju pārejām.

