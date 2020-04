Pēdējā diennaktī no jauna saslimšana ar Covid-19 konstatēta arī Saulkrastu novadā, liecina Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) dati.

Visvairāk saslimušo ir Rīgā - 358 rīdziniekiem ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19. Pirmdien Rīgā konstatēts viens jauns inficēšanās gadījums.

Jūrmalā patlaban zināms par 32 inficētajiem. Savukārt Jelgavā inficēto skaits palielinājies par vienu pacientu, līdz ar to inficēto skaits šajā pilsētā ir 23.

Tādējādi līdz šim Covid-19 kopumā konstatēts 63 pašvaldībās - Aizkraukles, Aizputes, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Jelgavas, Kocēnu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Pēdējā diennaktī Covid-19 noteikts diviem pacientiem, kuru vecums pārsniedz 70 gadus, tādējādi šo iedzīvotāju vidū zināms par kopumā 53 saslimušajiem.

Pārējo vecuma grupu vidū nav noteiktas nekādas izmaiņas.

Vēl aizvien visvairāk saslimušo konstatēts no 30 līdz 39 gadus veco iedzīvotāju vidū - kopumā zināms par 160 Covid-19 pacientiem šajā vecuma grupā. Vecuma grupā no 40 līdz 49 gadus veciem iedzīvotājiem kopējais sasirgušo personu skaits sasniedzis 127. Tikmēr vecumā no 50 līdz 59 gadiem zināms par 103 inficētajiem, savukārt vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem - par 76 Covid-19 pacientiem.

Joprojām ar Covid-19 vismazāk slimo bērni, kā arī jaunieši vecumā līdz 19 gadiem - neviens saslimušais šajās abās grupā pēdējās diennakts laikā nav nācis klāt. Abās šajās grupās kopā līdz šim konstatēti 36 ar Covid-19 saslimušie - 14 vecumā līdz deviņiem gadiem un 22 vecumā no desmit līdz 19 gadiem.

Pēdējā diennaktī Covid-19 noteikts vien diviem iedzīvotājiem, tādējādi kopējais inficēto skaits valstī sasniedzis 657, liecina SPKC apkopotā informācija.

Iepriekšējā diennaktī veikti 242 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, kamēr līdz šim kopumā veikti 29 018.

Patlaban 46 pacienti ir stacionēti, tajā skaitā 43 ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu.

Kā vēstīts, kopumā Latvijā līdz šim miruši pieci pacienti, kas bija inficējušies ar Covid-19 infekciju, par vēl diviem cilvēkiem, kuri miruši ārpus stacionāra, SPKC gaida pataloganatoma slēdzienu, lai noteiktu nāves cēloni.

