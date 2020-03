Saslimstība ar Covid-19 konstatēta arī Kurzemes reģionā

Saslimstība ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 apstiprināta arī Kurzemē, tādējādi tā apņēmusi visu Latviju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā publicētā informācija.

SPKC ir sagatavojis statistikas datu atspoguļojumu par Latvijā apstiprināto Covid-19 saslimšanas gadījumu skaitu. Aktuālākā informācija liecina, ka saslimstība ar Covid-19 patlaban konstatēta visā Latvijā, lai gan tikai vakar Kurzemes reģions bija vienīgais, kurā nebija fiksēti saslimšanas gadījumi.

Lielākais pozitīvo Covid-19 gadījumu skaits arvien ir Rīgā, kam seko Pierīgas reģions. SPKC apkopotie dati liecina, ka Rīgas reģionā patlaban ir no 51 līdz 100 saslimušo, kamēr Pierīgā no 21 līdz 50 inficētajiem. Pārējos Latvijas novados, proti, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē, katrā ir no viena līdz pieciem ar Covid-19 saslimušajiem.

Pieaugot gadījumu skaitam, SPKC sola datus publicēt Latvijas novadu sadalījumā. Patlaban gan SPKC šādus datus vēl nevar atspoguļot, lai pasargātu konkrētu pacientu no sensitīvo datu izpaušanas.

Centrā tāpat uzsvēra, ka lielākajā daļā no vietām, kur tiek fiksēta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ierašanās spectērpos, analīžu rezultāti ir negatīvi.

Jau ziņots, ka koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 apstiprināta vēl 15 cilvēkiem, tādējādi kopumā saslimušo skaits sasniedzis 86, ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Aizvadītājā diennaktī veikti 533 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, savukārt līdz šim Latvijā kopumā veikti 2 677 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19.

Jau ziņots, ka no piektdienas līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Valdība sestdien arī nolēma, ka 17.marta atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

Tāpat no 17.marta aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus.

Vienlaikus Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām. Tāpat ārzemniekiem atļauts caur tām no Latvijas izceļot.

Ja Latvijas valstspiederīgajiem līdz 17.martam nav izdevies atgriezties Latvijā, obligāti jāreģistrējas Konsulārajā reģistrā, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā (ĀM). Ja tas neizdodas, ĀM lūdz obligāti reģistrēties Konsulārajā reģistrā. Ministrija ņems šo informāciju vērā, lemjot par atgriešanās risinājumiem. Konsulārajā reģistrā var reģistrēties, izmantojot portālu "latvija.lv". Ar ĀM Konsulāro departamentu var sazināties pa tālruni +371 26337711.

Foto: pixabay.com