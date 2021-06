Sestdien atkal vairāk pirmreizēji vakcinēto

Sestdien starp visiem Latvijā vakcinētajiem cilvēkiem pirmo reizi šomēnes vairāk bija pirmreizēji vakcinēto, nevis to, kas saņēma otro potes devu, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.



Vienlaikus gan uz pusi sarucis dienā kopumā vakcinēto cilvēku skaits. Ja iepriekšējā sestdienā tika savakcinēti kopumā 11 029 cilvēki, tad vakar – 5463 personas.

Vakar 2250 cilvēki tikuši pie "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna" vai "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas un 944 sapotēti ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva. Savukārt 2269 cilvēki saņēmuši "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna" vai "AstraZeneca" otro devu.

Izpotētas 1753 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmās devas un 2011 šīs vakcīnas otrās devas, 496 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 135 šīs vakcīnas otrās devas, viena "AstraZeneca" vakcīnas pirmās deva un 123 šīs vakcīnas otrās devas, kā arī 944 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

Vakcināciju veikuši 30 pakalpojumu sniedzēji, no kuriem visvairāk cilvēkus sapotēja "Veselības centru apvienība" - 1377 cilvēkus, "Veselības centrs 4" - 1227 cilvēkus, "Dzelzceļa veselības centrs" - 637 cilvēkus, uzņēmums "Vizuālā diagnostika" - 590 cilvēkus, Vidzemes slimnīca - 289 cilvēkus un "LUC Medical" - 278 cilvēkus.

No sestdien vakcinētajiem 2412 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, bet 2121 persona ir sapotēta pēc pašu vēlēšanās. Vēl 577 vakcinētās personas bijušas vecuma grupā virs 60 gadiem un 141 persona bija ar hroniskām saslimšanām. Sapotētas arī 89 ārstniecības personas, bet no dažādām citām grupām vakcinēto sestdien bijis salīdzinoši mazāk.

Šonedēļ Latvijā vakcinācijas temps ir zemāks nekā tas bija pagājušajā nedēļā. Kā liecina NVD apkopotie jaunākie dati, iepriekšējās nedēļas pirmajās sešās dienās tika sapotēti 108 565 cilvēki. Tikmēr šīs nedēļas sešās dienās savakcinēti 86 237 cilvēki.

Vakcinēto cilvēku skaits šajā statistikā gan vēl pieaugs, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Līdz šim vismaz vienreiz pret Covid-19 Latvijā ir potēti 527 885 cilvēki, tajā skaitā 317 103 sievietes un 244 059 vīrieši. No tiem vakcinācijas procesu noslēguši jau 415 517 cilvēki.

Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai J&J meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Kopumā valstī līdz 12.jūnijam veiktas 943 402 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad vismaz pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 28% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši - 22%.

Jau ziņots, ka pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Foto: Ruslans Antropovs