Sestdien atsāksies pasažieru pārvadājumi uz un no Apvienotās Karalistes; lidostā būs jāveic Covid -19 tests

No sestdienas, 2.janvāra, atsāksies pasažieru pārvadājumi uz un no Apvienotās Karalistes, pavēstīja Civilās aviācijas aģentūras (CAA) pārstāvji.

Vienlaikus aģentūrā norādīja, ka pasažieriem jāvēršas pie aviokompānijām, lai noskaidrotu, vai tās atsāks izpildīt lidojumus tieši šajā datumā.

Tāpat CAA pārstāvji vērsa uzmanību, ka naktī no 31.decembra uz 1.janvāri Apvienotā Karaliste pabeigs izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) procesu.

Lidostā "Rīga" pasažieriem no lidostas procedūru viedokļa izmaiņu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES nebūs. Apvienotā Karaliste jau pašlaik ir ārpus Šengenas valstu saraksta, līdz ar to pasažieriem tiek veikta robežkontrole, savukārt drošības prasības nosaka starptautiskie normatīvi, kas ir vienādi gan Latvijai, gan Apvienotajai Karalistei.

Atgriežoties Latvijā no Apvienotās Karalistes, personām būs jāveic Covid-19 tests, trešdien lēma Ministru kabinets.

Atbilstoši Eiropas Komisijas rekomendācijām no 1.janvāra tiks atjaunoti pasažieru pārvadājumi uz un no Apvienotās Karalistes.

Tomēr sabiedrība tiek aicināta ņemt vērā, ka joprojām pastāv sabiedrības veselības apdraudējums saistībā ar Covid-19 jaunā paveida izplatību, tādēļ Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs rekomendē nodrošināt pēc iespējas plašāku personu, kas ieradušās no šī jaunā koronavīrusa paveida plaši skartajām teritorijām, testēšanu un viņu veselības stāvokļa novērošanu, lai nodrošinātu operatīvu saslimšanas gadījumu noteikšanu un inficēto personu kontaktpersonu apzināšanu.

Līdz ar lidojumu atjaunošanu no Apvienotās Karalistes tiek noteikts pienākums ieceļotājiem no šīs teritorijas lidostā veikt Covid-19 laboratorisko testēšanu, proti, lidostā tiks organizēta paraugu noņemšana laboratoriskajai testēšanai un šo paraugu nogādāšana laboratorijā, lai operatīvi veiktu to laboratorisko izmeklēšanu.

Minēto personu laboratoriskā izmeklēšana uz Covid-19 tiks veikta par valsts budžeta līdzekļiem. Gadījumā, ja persona varēs dokumentēti apliecināt, ka ir izslimojusi Covid-19 vai tuvāko 72 stundu laikā jau veikusi testēšanu, persona varēs neveikt testu lidostā.

Jau vēstīts, ka, ņemot vērā ziņas par jaunu Covid-19 paveidu, Latvija, līdzīgi kā citas Eiropas valstis, aizliedza pasažieru pārvadājumus uz Apvienoto Karalisti no 21.decembra līdz 1.janvārim.

