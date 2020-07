Sestdien gaidāms neliels lietus un gaisa temperatūra iesils līdz plus 25 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Šonakt centrālajos un austrumu rajonos būs neliels lietus. Pūtīs dienvidrietumu un rietumu vējš un gaisa temperatūra būs plus 11, plus 16 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī būs plus 13, plus 15 grādi.

Savukārt rīt, 4.jūlijā vietām būs neliels lietus, Kurzemē un Vidzemes ziemeļos vējš būs brāzmains no 15 līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādi, bet piekrastes rajonos plus 17, plus 21 grāds.

Rīgā laika apstākļi būs bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 22 grādi.

