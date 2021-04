Sestdien Latvijā reģistrēti 238 jauni Covid-19 gadījumi un ziņots par astoņiem mirušajiem

Sestdien Latvijā reģistrēti 238 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par astoņu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 4196 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 5,7%, kamēr dienu iepriekš šis rādītājs bija 6,5%. Savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 351. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī atklāti 6696 Covid-19 gadījumi.

Viens no aizvadītajā diennaktī mirušajiem pacientiem bijis 60 līdz 69 gadus vecs, pa trim bijuši vecuma grupās no 70 līdz 79 un no 80 līdz 89 gadiem. Vēl viena persona bija 90-99 gadu vecumā.

Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 104 105.

