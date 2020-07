Sestdien Latvijā reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1292 Covid-19 testi un reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Patlaban SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais ir atgriezies no ārzemēm, bet divi pārējie bijuši citu inficēto kontaktpersonas.

Līdz šim valstī veikti 180 928 Covid-19 izmeklējumi, un saslimšana konstatēta 1192 personām. Atveseļojušies ir 85,7% jeb 1022 cilvēki no tiem, kuriem tika konstatēts Covid-19.

Latvijā mirusi 31 ar Covid-19 inficēta persona jeb 2,6% no reģistrētajiem inficētajiem.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pēdējās diennakts laikā jauni pacienti ar Covid-19 slimnīcās nav ievietoti un no tām nav arī izrakstīti. Līdz ar to kopā stacionāros ārstējas trīs pacienti: visi pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopā no stacionāriem izrakstīti 187 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

Pēc Covid-19 uzliesmojuma pagājušajā nedēļā šonedēļ Latvijā vērojama mazāka slimības izplatība. Nedēļā no 6.jūlijā Latvijā tika reģistrēti 47 jauni saslimšanas gadījumi, savukārt šonedēļ līdz šim slimība konstatēta 18 cilvēkiem.

Pēdējos mēnešos Latvija arvien tika atvieglojusi Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, taču pagājušajā nedēļā slimības uzliesmojumu dēļ valdība pirmo reizi lēma par nelielu ierobežojumu atjaunošanu sabiedriskajā ēdināšanā jeb "skrūvju maigu pievilkšanu".

Foto: pixabay.com