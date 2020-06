Sestdien saglabāsies tveice, iespējams, pērkona negaiss

Sestdien lielākajā daļā Latvijas teritorijas saglabāsies tveice, taču vietām iespējams lietus un arī pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.



Naktī uz sestdienu vēl saglabāsies anticiklona ietekme, gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un nakts paies bez nokrišņiem. Pūšot lēnam mainīga virziena vējam, atsevišķos rajonos var izveidoties migla un dūmaka. Termometra stabiņš noslīdēs līdz plus 15, plus 20 grādu atzīmei.

Rīgā naktī debesis lielākoties būs skaidras, arī nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.

Savukārt dienā anticiklona ietekme mazināsies, mākoņi mīsies ar sauli un vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš, taču negaisa laikā vējš var būt brāzmains. Gaiss iesils līdz plus 27…32 grādiem, savukārt piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāks - plus 20, plus 25 grādi.

Rīgā sestdien dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 28, plus 30 grādu atzīmei.

