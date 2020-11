Sestdien vietām Latvijā būs nelieli nokrišņi

Sestdien Latvijā būs apmācies laiks, vietām nedaudz līs, valsts austrumos iespējams arī sniegs, prognozē sinoptiķi.

Gaisa temperatūra naktī un no rīta gaidāma no nulles vietām Latgalē un Vidzemē līdz +5 grādiem Kurzemes piekrastē, dienā - attiecīgi no +1 līdz +7 grādiem.

Dažviet gaidāma arī dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.

Rīgā sestdien saglabāsies apmākušās debesis, brīžiem iespējams neliels lietus. Gaidāms lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap +4 grādiem.

Foto: pixabay.com