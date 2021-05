Sestdiena, 8. maijs – oficiāla darba diena

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu "Par darba dienas pārcelšanu 2021. gadā", 3. maija darba diena ir pārcelta uz sestdienu, 8. maiju. Pārceltās darba dienas dēļ nākamnedēļ noteiktas izmaiņas arī Jelgavas pašvaldības administrācijas un iestāžu darba laikā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pirmdiena, 3. maijs, šogad ir brīvdiena. Piektdien, 7. maijā, pašvaldības administrācija un iestādes strādās no pulksten 8 līdz 17, ar pusdienas pārtraukumu no pulksten 12 līdz 13, savukārt pārceltajā darba dienā sestdien, 8. maijā pašvaldības administrācijas un iestāžu darba laiks būs no pulksten 8 līdz 14.30, ar pusdienas pārtraukumu no pulksten 12 līdz 12.30.

Līdz ar epidemioloģisko situāciju valstī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija un Klientu apkalpošanas centrs apmeklētājiem pakalpojumus nodrošina attālināti. Klātienē klientus pieņem pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa, iepriekš piesakoties pa tālruni 63080522.

Jautājumu gadījumā pašvaldība aicina iedzīvotājus sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 63005522, 63005537, iesūtot dokumentus pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv, vai iesniegumus ievietojot foajē novietotajā iesniegumu kastē – tā ir pieejama pašvaldības darba laikā, tātad arī 8. maijā no pulksten 8 līdz 14.30.

Iedzīvotāji aicināti arī dzīvesvietu pēc iespējas deklarēt elektroniski, bet klātienē to var veikt tikai iepriekš piesakoties pa tālruni 63005481.

Pārceltajā darba dienā strādās arī kase Jelgavas kultūras namā, kurā joprojām atmaksā naudu par atcelto kultūras pasākumu biļetēm. Kase 8. maijā strādās no pulksten 10 līdz 12.

Sestdien, 8. maijā, Jelgavas pilsētas sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu saraksta. Precīzs pilsētas autobusu kursēšanas grafiks pieejams uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv. Šajās dienās izmaiņas būs arī starppilsētu autobusu kursēšanas grafikā. Informācija par reisu izpildi reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pieejama mājaslapā 1188.lv.

2021. gadā tiks pārceltas vēl divas darba dienas – piektdiena, 25. jūnijs, tiks pārcelta uz sestdienu, 19. jūniju, kā arī piektdiena, 19. novembris, tiks pārcelta uz sestdienu, 13. novembri.

Foto: no arhīva