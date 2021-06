Simboliski atvadās no Ozolnieku novada kā patstāvīgas pašvaldības

Šodien pie Ozolnieku novada domes plīvos pusmastā nolaists Ozolnieku novada karogs, tā simboliski atvadoties no Ozolnieku novada kā patstāvīgas pašvaldības, pašvaldība informē savā “Facebook” kontā.

Jau rīt, 1. jūlijā, spēkā stāsies Satversmei neatbilstošais lēmums par Ozolnieku novada pievienošanu Jelgavas novadam.

Lai gan kopumā pašvaldību vēlēšanās jūnijā piedalījās vien 29,07% no balsstiesīgajiem Ozolnieku un Jelgavas novadu iedzīvotājiem, savu balsi par novada turpmāko izaugsmi atdeva aptuveni 50 % no balsstiesīgajiem Ozolnieku iedzīvotājiem. Pateicoties Ozolnieku novada iedzīvotāju atbildīgajai rīcībai Jelgavas novada domē no 19 deputātiem ievēlēti 11, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Ozolnieku novadā, sociālajā tīklā norāda pašvaldība.

Pirms jauna cēliena sākuma Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš uzsver: "Paldies visiem Ozolnieku novada vēlētājiem, kuri sadzirdēja aicinājumu un piedalījās pašvaldību vēlēšanās. Tas, ka jaunizveidotajā Jelgavas novada domē ir tik liela novadnieku pārstāvniecība, vieš pārliecību, ka Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu izaugsme turpināsies, aizvien attīstot infrastruktūru un uzlabojot piedāvāto pakalpojumu līmeni.

Vēlēšanu rezultāti apliecina, ka mūsu cilvēki ir sajutuši savu ietekmi uz līdzās notiekošajiem procesiem. Mēs esam atbildīgi, aktīvi un mīlam katrs savu ciemu, kurā dzīvojam! Ir gandarījums, ka līdzšinējais Ozolnieku novada domes un pašvaldības administrācijas darbs ir stiprinājis vēlētāju ticību tam, ka iedzīvotājs tiešā veidā spēj ietekmēt pašvaldībā notiekošo.

Vēlos iedrošināt – arī turpmāk esiet aktīvi un prasīgi, iestājieties par savām vajadzībām, novērtējiet labi paveiktos darbus un esiet atvērti jaunajam. Lai gan Satversmes tiesas sprieduma ietekme uz turpmāko Administratīvi teritoriālās reformas procesu ir neskaidrību pilna, aicinu koncentrēties uz šī brīža situāciju, aktīvi izmantojot savas tiesības prasīt augstus darba rezultātus no jaunās domes, neskatoties uz to, cik ilgu termiņu tai būtu ļauts strādāt. Ozolnieku novada cilvēku aktivitāte un līdzdalība noteiks to, kāds būs jaunais Jelgavas novads”.

