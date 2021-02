Simtajā dzimšanas dienā sveikts jelgavnieks Huberts Štekels

Simto dzimšanas dienu 31. janvārī nosvinēja lidotājs un lidotāju instruktors jelgavnieks Huberts Štekels. "Jubilārs ir moža gara, labā formā un smaidīgs. Tiesa, piedzīvotā insulta dēļ viņš zaudējis runas spējas, taču tētis savu prieku un pateicību par veltīto uzmanību izrāda ar emocijām," saka simtgadnieka meita Inga Štekele. 1. februārī simtgadnieku nozīmīgajā jubilejā sveica arī Jelgavas pilsētas pašvaldība, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

100 gadi H.Štekelam apritēja 31. janvārī, un šis nozīmīgais notikums atzīmēts ar svētku kūku mājās kopā ar meitu. Pirmdien simtgadnieku nozīmīgajā jubilejā pašvaldības vārdā sveica arī Jelgavas pilsētas Sociālo lietu pārvaldes Sociālās un medicīniskās aprūpes centra vadītāja Larisa Ronzina. Jubilāram pasniegti ziedi, saldumu grozs un pašvaldības pabalsts 150 eiro vērtībā veselības uzlabošanai personām, kuras sasniegušas simts vai vairāk gadu.

Rūpes par simtgadnieku uzņēmusies viņa vienīgā meita Inga, bet liels palīgs ikdienā esot arī kaimiņiene Velta. "Kur slēpjas tēta ilgdzīvošanas noslēpums? Domāju, tajā, ka viņš visu savu mūžu ir darījis tikai to, ko vēlējies un kas viņam patīk. Visu dzīvi viņš ir veltījis aviācijai, un vēl pirms desmit gadiem pats lidoja. Apmācījis ne vienu vien planieristu un lidotāju, pats būvējis lidaparātus, savulaik bijis Jelgavas lidlauka dvēsele," saka meita Inga, norādot, ka ikdienas sarunās smejas: tētis nekad nav fiziski smagi strādājis un pārstrādājies, nesmēķē, nelieto grādīgos, bet nodarbojies ar to, kas sirdij tuvs. "Ja nebūtu piedzīvojis insultu, domāju, viņš turpinātu lidot, jo fiziski jūtas labi," piebilst Inga.

Darīt to, kas pašai patīk un ir sirdij tuvs, no tēta mācījusies arī Inga – viņa jau no desmit gadu vecuma aizrāvusies ar zirgiem, jāšanas sportu un šajā nozarē darbojas arī šobrīd. "No vienas puses, labi, no otras, – tomēr ne, jo tik ļoti aizraujies, ka neatliek laika kaut kam citam. Kā tētis visu savu laiku pavadīja lidlaukā, tā es stallī," saka jubilāra meita.

Pēc Sociālo lietu pārvaldes datiem, šobrīd Jelgavā dzīvo sešas personas, kurām 2021. gadā apritēs 100 un vairāk gadu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs