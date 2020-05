Skolai klātienē gatavojas trešdaļa Jelgavas bērnudārzu audzēkņu; lielākā daļa turpina mācības attālināti

Lai pirmsskolas vecuma bērni varētu pilnvērtīgāk sagatavot mācību uzsākšanai 1. klasē, piecus, sešus un septiņus gadus vecie bērni no 13. maija var atgriezties Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un mācīties klātienē, taču pastāv arī iespēja mācību procesu turpināt attālināti. Pilsētas bērnudārzos un skolās, kurās tiek īstenota obligātā pirmsskolas izglītības programma, otrdien no kopumā 1536 bērniem, kuri sasnieguši obligāto izglītības vecumu, mācības klātienē turpina nedaudz vairāk nekā trešdaļa audzēkņu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pagājušajā nedēļā Jelgavas domes, saskaņā ar Ministru kabineta noteiktiem likuma grozījumiem, pieņemtais lēmums nosaka, ka piecus, sešus un septiņus gadus vecie bērni var apmeklēt bērnudārzu neatkarīgi no vecāku iespējām nodrošināt pirmsskolnieka palikšanu mājās ārkārtējās situācijas laikā. Tas pats attiecas uz iespējām obligāto pirmsskolas izglītības programmu apgūt Centra pamatskolā, 4. sākumskolā, 6. vidusskolā un pamatskolā «Valdeka»-attīstības centrs. Taču, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi klātienē, mācību process tiek nodrošināts attālināti.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma skaidro, ka otrdien bērnudārzos un minētajās skolās klātienē mācās aptuveni 35 procenti no obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem. Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 513 no 1205 piecus, sešus un septiņus gadus veciem bērniem, klātienes mācības Jelgavas 4. sākumskolā apmeklē 14 no 26 bērniem, 6. vidusskolā – 24 no 89 bērniem, Jelgavas pamatskolā «Valdeka»-attīstības centrs – četri no 11, bet Centra pamatskolā šobrīd neviens no 24 audzēkņiem nav atsācis klātienes mācības. Visiem tiem, kuri neapmeklē izglītības iestādi klātienē tiek nodrošināts attālināts mācību process. Katra izglītības iestāde ir izstrādājusi savu saziņas un sadarbības formu attālināta izglītības procesa nodrošināšanai. S.Joma, norādot, ka individuālie uzdevumi bērniem, lai labāk sagatavotos skolas gaitām, turpināsies arī vasarā un vērš uzmanību uz to, ka mācīties pirmsskolā nebūt nenozīmē tikai darba lapu aizpildīšanu. Caur rotaļām un pavisam ikdienišķām nodarbēm bērns apgūst ļoti nopietnas zināšanas un turpmākajam mācību darbam nepieciešamās prasmes.

S.Joma piebilst, ka līdz ar vecāko grupiņu audzēkņu atgriešanos pirmsskolas izglītības iestādēs, un ārkārtējās situācijas ierobežojošo pasākumu mīkstināšanu, vecākiem kļuvis aktuāls jautājums par to, vai bērniem notiks arī izlaidumi. «Lai neradītu papildu riskus, ar pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem vienojāmies, ka izlaiduma pasākums tradicionālā izpratnē ar vecāku piedalīšanos šobrīd neplānojam. Taču katras grupiņas audzinātājas, kopā ar izglītības iestādes vadību, var izlemt, kā bērnudārza apmeklējuma pēdējo dienu bērniem padarīt īpašu un neaizmirstamu,» tā S.Joma.

Mācību process izglītības iestādēs tiek nodrošināts, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Tāpat pašvaldība aicina vecākus būt atbildīgiem un ievērot izstrādātos noteikumus, kas attiecas uz pieaugušo uzturēšanos bērnudārza telpās ārkārtējās situācijas laikā.

