Skolnieciņš no svētmeža

Ir pienākusi baltā ziema. Tuvojas svētki. Pēc nedēļas būs jau pienākuši Ziemassvētki. Ziemassvētku noskaņa jau klauvējas pie mūsu namu durvīm. Šajā pirmssvētku laikā daži no mums dodas uz mežu pēc Ziemassvētku egles. Taču labāk atstāsim eglīti mežā, lai eglīte aug un priecē Dabas Māti. Nama rotāšanai var rūpīgi nozāģēt eglīšu apakšējos zarus ( ar laiku egļu apakšējie zari pie zemes paši atmirst). Nekaitēsim lieki eglītēm. Godināsim Dabas Māti ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Saudzēsim visu dzīvo dabu! Dabas Māte ir mūsu Radītāja. Mēs visi esam Dabas Mātes bērni, mēs esam Dievu bērni. Dabas Māte mūs mīl. Atrodoties mežā, pieliksim plaukstu pie koka un lūgsim Dabas Māti. Lūgsim Latvju Dievus no visas sirds. Pateiksimies Latvju Dieviem par visu labo, kas mums šajā gadā ir bijis. Turēsim cieņā senlatvju spēka zīmes. Atcerēsimies sentēvu pagāniskās tradīcijas. Dzīvosim draudzīgi! Paldies Latvju Dieviem! Visa slava Latvju Dieviem!

Ar Dabas Mātes viedumu, Skolnieciņš no svētmeža [Latvju Dievu dēls]

pirms 16 minutēm, 2020.12.19 13:38