Skolēnu atziņu konkursā par attālināto mācīšanos panākumi arī Jelgavas un novada skolēniem

Vecāku organizācijas “Mammām un Tētiem” skolēnu atziņu konkursa “Mācos pats!”, kas tika rīkots ar mērķi noskaidrot pašu skolēnu sajūtas, grūtības un ieguvumus no attālinātajām mācībām, rezultāti liecina – skolēniem šis laiks ir trauksmains un emocionāls. Tomēr, par spīti tam, daudzi bērni un jaunieši saredz šai situācijai arī gaišās puses un ir iemācījušies daudz jauna, informē konkursa rīkotāji. Konkursā panākumus guvuši arī Jelgavas un novada skolēni.

Kate Stunkus no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 11.klases balvā saņems sēžammaisu “XL smart” no Pupumaiss.lv. Edvards Zeidmanis, Sanita Aizezera, Mareks Krīgers un Nils Jansons no Aizupes pamatskolas 2. klases balvā par kopdarbu saņems ieejas biļetes 2 personām (katram) “Tīklu parkā” Līgatnē.

Konkurss “Mācos pats!” piedzīvojis milzu atsaucību – tika iesniegti vairāk nekā 550 darbi. Skolēnu radošie darbi saņemti no visiem Latvijas novadiem un visām klašu grupām. Tie veidoti neiedomājamos formātos – esejas, dzejoļi, pasakas, zīmējumi, komiksi, prezentācijas, uzņemti video, veidoti plakāti, ziņu sižeti un pat sacerētas dziesmas.

Jaunas prasmes gan skolēniem, gan vecākiem

Lai arī šis laiks nav bijis viegls, skolēni no visām klašu grupām atzīst, ka attālināto mācību laikā ir iemācījušies daudz jauna. Daudzi kā lielu plusu saskata labākas datorlietošanas prasmes. Bērni no 1.–4. klašu grupas ar prieku un lepnumu uzsvēra, ka paši prot pieslēgties stundai, nosūtīt skolotājai darbu, sameklēt informāciju “Google”, sagatavot prezentāciju. Vecāko klašu skolēni kā ļoti vērtīgu ieradumu atzīst laika plānošanu. Daļa skolēnu stāsta, ka šajā laikā ir pievērsušies aktīvākam dzīvesveidam – uzsākuši vingrot, skriet, izmantot labos laikapstākļus pastaigām. Bērni atzīst, ka šajā laikā ir mācījušies ne tikai viņi, bet arī viņu ģimenes. “Es iemācīju vecmāmiņu draudzēties ar internetu, tagad viņa mājās nodarbojas ar jogu. Vectēvs iemācījās gatavot, cep mums pīrāgus, dažreiz pārāk daudz,” raksta Aļona Novika, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2. klases skolniece. Dažādais konkursam iesniegto darbu formāts uzskatāmi atspoguļo gan skolēnu, gan vecāku ne tikai radošās, bet arī datorlietošanas prasmes.

Par nopietno caur jokiem

Nenopietni par nopietno – tā varētu raksturot daļu konkursa darbu, kas tika veikti ar humora, joku un pašironijas devu. Bērniem patīk jokot par to, ka stundām var pieslēgties, apģērbjot vien kreklu, jo “redz tikai augšdaļu”. Arta Pinka, Bērzaunes pamatskolas 9. klases skolniece, ir savā domrakstā izveidojusi dažādas nominācijas, kurās balvas saņēmusi arī pati: “Nominācijā “Gada putns” uzvar Zaļknābis jeb es. Tā es visai bieži jutos, raugoties formulu, definīciju, svešvārdu vai tehnoloģisko risinājumu jūklī. Un, tiklīdz man sāka likties, ka esmu kādā jomā visu sapratusi, tā tika sagādāti jauni nezināmie.”

Jauna pieredze

Daļa skolēnu atzina, ka sākotnēji ar aizrautību gaidījuši attālinātās mācības, un vērtē, ka tā ir neaizmirstama pieredze. Skolēniem pozitīvi šķita tas, ka mācībām var koncentrēties mierā un klusumā. Daudzi novērtēja iespēju darbus pabeigt sev ērtākā laikā, tomēr kā lielāko plusu attālinātajām mācībām teju katrs no skolēniem min iespēju no rītiem ilgāk pagulēt un to, ka nav jāsteidzas uz autobusu. Daļa skolnieču kā plusu saskatīja iespēju neuztraukties par to, kādu apģērbu vilkt uz skolu. Daļa uzsvēra, ka ir iemācījušies pagatavot sev maltīti.

