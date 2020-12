Slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits Latvijā pirmo reizi pārsniedzis 1000 (papildināta)

Aizvadītajā diennaktī Latvijā stacionēti vēl 79 Covid-19 pacienti, tai skaitā divi pārvesti, līdz ar to slimnīcās esošo ar jauno koronavīrusu sirgstošo cilvēku skaits pirmo reizi pārsniedzis tūkstoti.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta publiskotie dati, patlaban slimnīcās ārstējas 1010 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19. No tiem 954 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 56 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 38 pacienti, tai skaitā divi pārvesti, bet kopumā stacionāros esošo Covid-19 slimnieku skaits palielinājies par 21. Līdz šim no stacionāriem izrakstīti 3074 ar Covid-19 slimojušie, liecina NVD dati.

Iepriekš par lielāko Latvijas slimnīcās vienlaicīgi esošo Covid-19 pacientu skaitu NVD ziņoja 22.decembrī, kad stacionāros vienlaicīgi ārstējās 998 ar jauno koronavīrusu sasirgušie, no kuriem 50 bija smagā stāvoklī. Pēc tam pāris dienās kopējais stacionēto Covid-19 pacientu skaits samazinājās līdz 898, bet pēc tam atkal palielinājās - piektdien tika ziņots par 936 slimnīcās esošiem Covid-19 pacientiem, sestdien - par 989, bet svētdien šis skaits pirmo reizi pārsniedza 1000.

Kā ziņots, otrajos Ziemassvētkos Latvijā izdzisušas 44 ar jauno koronavīrusu sasirgušo cilvēku dzīvības, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī mirušo Covid-19 slimnieku skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 35 līdz 40 gadiem, trīs vecumā no 50 līdz 60 gadiem, seši vecumā no 60 līdz 70 gadiem, desmit vecumā no 70 līdz 80 gadiem, 20 vecumā no 80 līdz 90 gadiem, trīs vecumā no 90 līdz 95 gadiem, bet viens vecumā no 100-105 gadiem.

Līdz ar to kopumā līdz šim Latvijā miruši 559 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 5054 Covid-19 testi un atklāti 511 jauni Covid-19 gadījumi, bet pozitīvo testu īpatsvars bijis 10,1%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 līdz šim saslimuši 36 330 cilvēki.





Foto: no arhīva