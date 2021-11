Slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 1106

Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās diennakts laikā pieaudzis no 1091 līdz 1106, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija.

Svētdien slimnīcās ievietoti 48 Covid-19 pacienti, kas ir mazākais diennaktī stacionēto Covid-19 slimnieku skaits kopš 26.septembra. Pieci pacienti no slimnīcām aizvadītajā diennaktī izrakstīti.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 922 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 184 - ar smagu slimības gaitu.

Saskaņā ar NVD datiem visvairāk smagā stāvoklī esošu Covid-19 pacientu ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem - 53. Tāpat ar smagu slimības gaitu ir 48 pacienti 70 līdz 79 gadu vecumā.

Smagā stāvoklī ir arī 29 pacienti 50 līdz 59 gadu vecuma grupā, 25 sasirgušie, kuri ir 80-89 gadus veci. Smaga slimības gaita ir arī 19 sasirgušajiem vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem.

Pārējās vecuma grupās smagā stāvoklī esošu pacientu skaits nesasniedz desmit. Tostarp pieci šādi pacienti ir 30-39 gadus veci, trīs vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, bet divi - 90 līdz 99 gadus veci.

Vidēji smagu Covid-19 pacientu vidū ir desmit bērni līdz deviņu gadu vecumam, kā arī pieci - vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Tāpat vidēji smaga slimības gaita ir 12 sasirgušajiem, kas ir 20 līdz 29 gadus veci, kā arī 55 iedzīvotājiem vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem.

Slimnīcās ārstējas arī 67 vidēji smagi Covid-19 pacienti vecumā no 40 līdz 49 gadiem, kā arī 112 šādi pacienti 50-59 gadu vecumā.

Visvairāk pacientu ar vidēji smagu slimības gaitu ir vecumā grupā no 70 līdz 79 gadiem - 233. Vēl 209 stacionētie vidēji smagā stāvoklī ir 80-89 gadus veci, bet 180 - vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem. Vidēja smaga Covid-19 gaita ir 39 stacionāros esošiem 900 līdz 99 gadus veciem pacientiem.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīts 21 466 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka svētdien Latvijā reģistrēti 349 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 17 ar šo slimību sasirgušu personu nāvi, tostarp miris kāds 18 gadus vecs jaunietis.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 754,9 līdz 751 gadījumam.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 218 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 131 bija vakcinējies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēki bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem. SPKC dati liecina, ka līdz šim šajā vecuma grupā bija miris viens ar Covid-19 sasirgušais.

Divi svētdien mirušie bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Vēl trīs mirušie bija 80 līdz 89 gadus vecis, bet divi - vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

No visiem mirušajiem 15 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr divi - vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 4305 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,1%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 14 218 cilvēkam, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 246 465 cilvēkiem. Līdz šim reģistrēti 396 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.





Foto: pixabay.com