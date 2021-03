Slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits samazinājies līdz 658

Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 49 Covid-19 pacienti, tostarp trīs pārvesti, līdz ar to kopējais stacionāros esošo pacientu skaits sarucis no 673 otrdien līdz 658 trešdien, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 585 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 73 - ar smagu slimības gaitu.

Trešdien no slimnīcām izrakstīti 60 pacienti, tostarp trīs pārvesti. Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 9354 ar Covid-19 sasirgušie.

Covid-19 pacientu Latvijas slimnīcās pašlaik joprojām ir būtiski mazāk nekā "pīķa laikā" janvāra vidū, kad tajās ārstējās vairāk nekā 1220 ar jauno koronavīrusu sasirgušie.

Jau rakstīts, ka trešdien Latvijā reģistrēti 482 jauni Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 12 ar šo slimību sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, astoņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 95 902, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1801 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Foto: pixabay.com