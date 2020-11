Slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits sarucis līdz 379

Pagājušajā diennaktī sarucis slimnīcas ievietoto Covid-19 pacientu skaits par septiņiem pacientiem, tādējādi stacionēti patlaban ir 379 sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Aizvadītajā diennaktī stacionēti 43 pacienti, savukārt izrakstīti 47. No visiem 379 patlaban stacionētajiem pacientiem 363 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 16 ar ir smagu slimības gaitu.

Līdz šim no stacionāra izrakstīti kopumā 819 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 278 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, savukārt seši pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī mirušas sešas personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Mirušie pacienti bijuši vecumā no 70 līdz 75 gadiem, no 80 līdz 85 gadiem, kā arī divas personas vecumā no 75 līdz 80 gadiem un vēl divas no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim Latvijā miruši 132 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pagājušajā diennaktī izmeklēti 6059 Covid-19 gadījumi, bet pozitīvo testu īpatsvars bijis 4,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 10 914 personām, bet no Covid-19 izveseļojušies līdz 12.novembrim bija 1515 cilvēki.

Foto: no arhīva