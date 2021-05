Slimnīcās nokļuvuši 38 jauni sasirgušie ar Covid-19

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 38 Covid-19 pacienti, bet izrakstīti 11, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 590 ar Covid-19 sirgstošie, kas ir nedaudz vairāk kā aizpagājušajā diennaktī, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 508 ir ar vidēji smagu, bet 82 - ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 12 939 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka sestdien Latvijā atklāti 233 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi un ziņots par trīs saslimušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpina sarukt, sestdien sasniedzot 366 gadījumus.

Diennakts laikā Latvijā veikti 4742 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 4,9%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 130 945 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi.

Sestdien ziņots par trīs ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens no šiem cilvēkiem bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet divi vecumā no 80 līdz 89 gadu vecumam.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2326 cilvēki, kuriem bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atklāts 6982 Covid-19 gadījums, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi zem 7000 šis rādītājs bija 16.aprīlī.

Foto: no arhīva