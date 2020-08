Slimnīcas rekonstrukciju noslēdz ar virtuves bloka pārbūvi

Ar apjomīgiem demontāžas darbiem, kuru laikā telpas tiek atbrīvotas gan no vecā aprīkojuma, gan savu laiku nokalpojušajām flīzēm, grīdas seguma un nevajadzīgajām starpsienām, sākusies Jelgavas pilsētas slimnīcas virtuves korpusa pārbūve. Pēc pusgada, kad šie būvdarbi noslēgsies, beidzot būs rekonstruēta pilnīgi visa slimnīca. Virtuves bloks ir pēdējā vēl neatjaunotā slimnīcas daļa, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



“Ēdināšanas bloks slimnīcā aizņem apmēram 500 kvadrātmetrus, un nopietni remontdarbi tur nebija veikti kopš slimnīcas nodošanas ekspluatācijā 1970. gadā. Šos gadus izlīdzējāmies vien ar kosmētiskajiem remontiem, un ir tikai likumsakarīgi, ka gan pašas telpas, gan virtuves aprīkojums savu laiku bija nokalpojis,” stāsta SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" valdes loceklis Andris Ķipurs.

Mērķtiecīgi plānojot slimnīcas attīstību, uzņēmuma peļņa pa gadiem novirzīta atsevišķu korpusu renovācijai, un tas pakāpeniski ļāvis būtiski uzlabot kā pacientu un slimnīcas personāla apstākļus nodaļās, tā sniegtos ambulatoros, diagnostikas un stacionāra pakalpojumus. Pērn vasarā noslēdzoties C korpusa atjaunošanai, kuras laikā izbūvēta arī mūsdienu prasībām atbilstoša Uzņemšanas nodaļa, virtuves bloks bija pēdējais, kam nepieciešama pilnīga rekonstrukcija. Šie darbi tiek veikti būvprojekta “Jelgavas pilsētas slimnīcas virtuves korpusa pārbūves un slēgta tipa aptiekas telpu ierīkošanas būvdarbi” gaitā.

A.Ķipurs atklāj, ka kopējās darbu izmaksas ir vairāk nekā viens miljons eiro. “Taču šajā summā iekļauts arī jaunais virtuves aprīkojums un iekārtas – šim mērķim vien paredzēti ap 300 000 eiro,” precizē viņš.

Slimnīcā ēdiens pacientiem līdz šim vienmēr gatavots uz vietas, taču līdz ar būvdarbiem atbilstošākais risinājums bijis to iegādāties kā ārpakalpojumu – to nodrošina SIA “Ēdiens.lv”. Tādējādi virtuves bloka renovācijas laikā ēdiens tiek piegādāts termosos un slimnīcas personāls gan kontrolē tā atbilstību prasībām, gan arī organizē ēdiena izdali pa nodaļām pacientiem. “Jāatzīst, ka, gatavojot pašiem, varējām nodrošināt individuālāku pieeju, zināmas atkāpes no faktiskās ēdienkartes, izvērtējot konkrēta pacienta vajadzības. Šobrīd, protams, tas nav iespējams, taču kopumā ēdiena kvalitāte ir apmierinoša un būtisku pretenziju saistībā ar ēdināšanas pakalpojumu mums nav,” akcentē A.Ķipurs, norādot, ka ārpakalpojums neapšaubāmi sadārdzina ēdināšanas izmaksas, taču pacientu līdzmaksājuma apmēru tas nekādā veidā neietekmēs.

Plānojot būvdarbus, domāts arī par virtuves personāla noslogojumu, lai cilvēki nezaudētu ienākumus, – kamēr viena daļa darbinieku izmanto ikgadējo atvaļinājumu, pārējie iesaistīti ēdiena izsniegšanā pacientiem, un pēc šāda principa tiks strādāts turpmākos sešus mēnešus.

Paralēli slimnīcas galvenajā korpusā tiek sakārtotas telpas, lai tajās izvietotu slēgta tipa aptieku jeb aptieku, kurā glabājas stacionētajiem pacientiem nepieciešamie medikamenti. “Slimnīcas personālam tas nozīmē krietni ērtāku medikamentu saņemšanu un sadali pa nodaļām, jo tie uz slimnīcas centrālo ēku vairs nebūs jāved ar busu, kā tas bijis iepriekš,” paskaidro slimnīcas vadītājs, piebilstot, ka savukārt telpās, kuras saimnieciskajā korpusā līdz ar aptiekas pārcelšanu atbrīvosies, tiks paplašināts slimnīcas arhīvs. "Slimnīcai arhīvs jāglabā 75 gadus, līdz ar to glabājamo dokumentu apjoms ir milzīgs – jau šobrīd tas aizņem pusi no stāva saimnieciskajā korpusā. Līdz ar aptiekas pārcelšanu šim mērķim iegūsim papildu telpas,” atklāj A.Ķipurs.

Būvdarbus – kā virtuves bloka, tā aptiekas pārbūvi – veic SIA “Torensberg” un darbu izpildes termiņš ir seši mēneši jeb 25. decembris.

Foto: Ivars Veiliņš, Jelgavas pilsētas pašvaldība