Sniegs un apledojums šorīt apgrūtina braukšanu visā Latvijā

Sniega un apledojuma dēļ šorīt ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem visā Latvijā, izņemot pāris ceļu posmus Kurzemē, liecina valsts SIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.



Vienīgie lielo ceļu posmi, pa kuriem šorīt braukšanas apstākļi ir apmierinoši, ir Ventspils šosejas posms no Usmas līdz Ventspilij un Liepājas šosejas posmi no Anneniekiem līdz Blīdenei un no Kalvenes līdz Liepājai, tomēr situācija ir mainīga.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, slidenie un sniegotie ceļu posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt ir iesaistītas 203 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Ceļu uzturētāji atgādina, ka ziemas laikā braukšanas apstākļi var mainīties ļoti krasi, tāpēc autobraucējiem jābūt ļoti piesardzīgiem, jāietur lielāka distance līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, jāizvairās no straujiem manevriem, kā arī jāizvēlas braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošs ātrums.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem ikviens tiek aicināts informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.

Foto: no “zz.lv” arhīva