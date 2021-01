Sniegs un ledus Jelgavas namu īpašniekiem jātīra arī no ēkas jumta, karnīzēm, notekcaurulēm un balkoniem

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija aizvadītajā nedēļā apsekojusi 223 adreses, lai pārliecinātos, vai privātīpašnieki atbilstoši pilsētas saistošajiem noteikumiem tīra sniegu no īpašumam piegulošās publiskās ietves. Savukārt šonedēļ Pašvaldības policijas darbinieki apmeklējuši arī visas pirmsskolas izglītības iestādes, pārbaudot, vai uz jumta un notekūdeņu caurulēm nav izveidojušās bīstamas lāstekas. Divos bērnudārzos tādas konstatētas, un iestādes vadībai uzdots organizēt to likvidēšanu, lai neapdraudētu audzēkņus, personālu un bērnu vecākus, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Matulēna stāsta, ka lielā daļā no pagājušajā nedēļā apsekotajām adresēm konstatēts, ka privātīpašnieki nav notīrījuši sniegu un novērsuši slīdamību uz teritorijai piegulošās ietves. Ar šo namu saimniekiem vai nu veiktas pārrunas turpat uz vietas, vai arī viņiem atstāts paziņojums. "Tāpat policijas darbinieku palīdzība aizvadītajā nedēļā vairākkārt bija nepieciešama Kalnciema ceļā, kur privātmāju iedzīvotāji uz jaunizbūvētās gājēju ietves atstāj automašīnas, traucējot ne tikai gājējiem, bet arī mazajai traktortehnikai, kas ietvi attīra no sniega. Vairākos gadījumos veiktas pārrunas ar privātmāju iedzīvotājiem, lūdzot neatstāt savu automašīnu uz ietves, lai to neaizšķērsotu," skaidro S.Matulēna.

Tāpat Pašvaldības policijas darbinieki apseko namus, pievēršot uzmanību bīstamām lāstekām. Tādas konstatētas, piemēram, pie namiem Kazarmes ielā, Lapskalna ielā, un māju saimnieki lūgti tās demontēt, lai neapdraudētu sevi un citus. Sestdien Pašvaldības policiju kāds anonīms ziņotājs informējis, ka Jāņa Čakstes bulvārī vīrietis no balkona dauza lāstekas. "Izsaukuma vietā sastapts 60 gadus vecs kungs, kurš paskaidroja, ka virs viņa balkona pie jumta izveidojušās lāstekas, kuras, vispirms pārliecinoties par drošību, viņš ir nodauzījis un noslaucījis no balkona. Ar kungu veiktas pārrunas un par bīstamajām lāstekām informēts Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes Avārijas dienests, kas norobežoja vietas, kur pie jumta bija izveidojušās lāstekas," stāsta S.Matulēna.

Šonedēļ policija arī apsekojusi visas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes – gan privātās, gan pašvaldības –, lai pārliecinātos, vai uz jumta nav bīstamu lāsteku, kas var apdraudēt garāmgājējus. Divos bērnudārzos tādas fiksētas, un iestāžu vadītāji tika lūgti organizēt lāsteku noņemšanu.

Ja iedzīvotāji pamana bīstamas lāstekas vai sniegu uz jumta, kas var apdraudēt apkārtējos, lūgums ziņot Pašvaldības policijai pa tālruni 8550 vai 63028550.

Pašvaldība atgādina, ka namu īpašniekiem sniegs jātīra ne tikai no īpašumam piegulošās ietves, bet arī no ēkas jumta, karnīzēm, notekcaurulēm vai balkoniem. Ja sniegs vai ledus, krītot no jumta, sabojās svešu mantu vai radīs cilvēkam veselības problēmas, ēkas īpašniekam var iestāties civiltiesiskā atbildība vai kriminālatbildība.

Ja publiskajā ārtelpā uz ēku jumtiem, karnīzēm, ūdens notekcaurulēm vai balkoniem atrodas sniegs un ledus, kas rada apdraudējumu, īpašniekam nekavējoties jānorobežo teritorija ap bīstamo vietu un ne vēlāk kā 24 stundu laikā apdraudējums jānovērš. To nosaka pašvaldības saistošie noteikumi "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana". Par šo noteikumu pārkāpšanu paredzētais sods ir brīdinājums vai naudas sods – fiziskām personām līdz 500 eiro, juridiskām personām līdz 1500 eiro. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, kuru izskata un lēmumu pieņem Jelgavas pilsētas Administratīvā komisija.

Notīrītā sniega un ledus izvešana atļauta uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" noteiktajām vietām. Informāciju par tām var saņemt, zvanot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787.

Foto: Jelgavas pašvaldība