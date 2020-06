Šodien fiksētie “Covid-19” gadījumi nav Jelgavā

Trīs no četriem pagājušajā diennaktī atklātajiem "Covid-19" inficēšanās gadījumiem reģistrēti Rīgā, bet viens – Daugavpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.



Daugavpilī līdz šim visi “Covid-19” inficētie bija izveseļojušies.

Viens no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem inficētajiem ir vecumā līdz deviņiem gadiem. Pa vienam inficētajam arī reģistrēts vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem.

Ņemot vērā šodien ziņoto vēl 28 pacientu izveseļošanos, Rīgā aktīvais saslimšanas gadījumu skaits samazinājies par deviņiem, sarūkot līdz 57 inficētajiem.

Tikmēr Kocēnu novadā, kur līdz šim bija reģistrēti astoņi inficētie, izveseļojušies divi sasirgušie. Priekuļu novadā un Valmierā katrā izveseļojušies pa vienam pacientam, kā rezultātā Priekuļu novadā patlaban ir 39 aktīvi saslimšanas gadījumi, kamēr Valmierā – seši.

Aktīvi saslimšanas gadījumi vairs nav reģistrēti Valkas, Rūjienas, Pārgaujas, Kokneses un Sējas novadā, kā arī Jēkabpilī.

Kopumā aktīvi saslimšanas gadījumi patlaban ir reģistrēti 38 pašvaldībās. Tie ir Ludzas, Ciblas, Alūksnes, Bauskas, Baldones, Burtnieku, Cēsu, Daugavpils, Garkalnes, Kārsavas, Kocēnu, Krustpils, Kuldīgas, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Mārupes, Ozolnieku, Priekuļu, Riebiņu, Rugāju, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Siguldas, Skrundas, Smiltenes, Stopiņu, Tukuma un Vecpiebalgas novadi, kā arī Valmiera, Jūrmala, Jelgava, Liepāja un Rīgā.

Kā ziņots iepriekš, otrdienas rītā saslimšana ar “Covid-19” tika konstatēta vienam Jelgavas novada iedzīvotājam,apstiprina Valsts Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC). Pēc veiktajiem epidemioloģiskajiem izmeklējumiem noteikts 14 karantīnas režīms pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vienas grupas bērniem un viņu vecākiem. SPKC pārstāve Ilze Arāja informē, ka pirmssskolas izglītības iestādei sniegtas rekomendācijas par to, kas jādara, lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos. Uz pārējām 11 iestādes audzēkņu grupām, īpaši karantīnas ierobežojumi nav noteikti.

Savukārt no vakar kopumā sešiem atklātajiem inficēšanās gadījumiem trīs tika reģistrēti Jelgavā, divi – Garkalnes novadā, savukārt viens – Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī veicot 1911 "Covid-19" testus, inficēšanās atklāta četriem cilvēkiem, kamēr vēl 28 pacienti izveseļojušies.

Līdz šim Latvijā veikti 133 557 "Covid-19" izmeklējumi, saslimušas 1108 personas, no kurām 30 mirušas, bet 903 izveseļojušās. Tādējādi patlaban ar "Covid-19" turpina slimot 175 cilvēki.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar "Covid-19", kamēr kopumā stacionāros ārstējas seši pacienti – to vidū pieci ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 172 pacienti, taču šis skaitlis ietver gan atlabušos, gan mirušos.

Foto: no arhīva