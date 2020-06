Šodien intensīvās lietusgāzes pamazām mitēsies pēcpusdienā

Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, bet intensīvā līšana pamazām mitēsies pēcpusdienā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.



No rīta daudzviet vēl intensīvi līs, dienā līs vien vietām, iespējams arī pērkona negaiss.

Taču Latvijas centrālajos rajonos, priekšpusdienā austrumos, pēcpusdienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā pūtīs brāzmains vējš no 15 līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22, taču vietām Kurzemē būs vēsāks, jo tur gaisa temperatūra būs plus 13, plus 15.

Rīgā gaidāms mākoņains laiks, tomēr būs arī intensīvs lietus, iespējams, arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, kas brāzmās pastiprināsies no 15 līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 15, plus 16 grādu robežās.

Jau ziņots, ka saistībā ar ekstremālām lietavām Latvijā arvien spēkā ir sarkanais brīdinājums, jo tuvāko stundu laikā Latvijas centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Tāpat Latvijā ir ekstremālas lietavas, jo centrālajos rajonos kopējais nokrišņu daudzums var sasniegt 60-80 milimetrus. Rietumu rajonos līs ilgstoši. Kopējais nokrišņu daudzums sasniegs 40-55 milimetrus.

Foto: no arhīva